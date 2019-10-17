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17.10.2019 - 23:18 | | AA

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın attığı Tweet'e cevap vererek, 'Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak' dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a cevaben, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Twitter'dan Trump'a verdiği yanıtta, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim." paylaşımında bulundu.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğandan Trumpa cevap

Donald Trump da Twitter'dan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye'den güzel haberler var, milyonlarca hayat kurtarılacak." ifadelerine yer vermişti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğandan Trumpa cevap

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