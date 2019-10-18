Son dakika| Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'la görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye dair açıklamada bulundu. Erdoğan "ABD Başkanı Sayın @RealDonaldTrump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Görüşmemizde köklü ve sağlam temellere dayanan Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaştım. Başta Suriye’nin kuzeyinde tesis edeceğimiz GÜVENLİ BÖLGE çalışmaları olmak üzere, bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.



Trump'tan açıklama: Terörizmi yenelim



Trump, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Trump, "Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum. Bana (Suriye'nin kuzeydoğusunda) küçük çaplı keskin nişancı ve havan saldırısının hızlıca yok edildiğini söyledi. O, ateşkesin ya da duraklamanın işe yaramasını çok istiyor. Aynı şekilde Kürtler de bunu istiyor ve nihai çözümün gerçekleşmesini istiyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Böyle bir düşünce altyapısının yıllar önce oluşmamış olmasının "kötü" olduğunu belirten Trump, sürecin çok zayıf ve yapay tedbirlerle bugüne geldiğini kaydetti.

"Başarı için bu iyi bir fırsat"

Trump, "Her iki tarafta da iyi niyet var ve başarı için bu iyi bir fırsat. ABD, petrolü güvence altına aldı ve DEAŞ savaşçıları da Kürtler ve Türkler tarafından güvence altına alındı. Bazı Avrupa Birliği ülkelerine her zaman bildirimde bulundum ve ilk defa kendi ülkelerinden gelen DEAŞ savaşçılarını almaya niyetliler. Bunlar iyi haberler ama biz onları yakaladıktan sonra yapılması gerekirdi. Yine de iyi bir ilerleme kaydedildi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine Twitter üzerinden yazdığı, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı terörizmi yendiğimizde daha fazla can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim." mesajına da Twitter hesabından yanıt verdi.

Trump, söz konusu mesajı alıntılayarak, "Terörizmi yenelim." ifadesini kullandı.



"Çok iyi gidiyor"



NASA'nın ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekiple yaptığı uzay yürüyüşüne Beyaz Saray'dan canlı yayınla bağlanan Trump, burada Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu konusunda varılan anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Türkiye ile çok çok iyi iş çıkarıyoruz. Bu sabah, (Suriye'nin kuzeydoğusunda) bazı keskin nişancı ve havan topu saldırıları oldu ancak hızlıca geri püskürtüldü. Tamamen duraklamaya geri döndüler." dedi.

Bölgede DEAŞ'ın da kontrol altında tutulması için çalışıldığını belirten Trump, "Bu anlaşma 10 yıl, 15 yıl önce yapılmalıydı. Barack Obama dönemindeki yıllarda yapılmalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'yi "karmaşık bir bölge" olarak yorumlayan Trump, "Çok iyi işler yapıyoruz. (Anlaşmanın) işe yarayıp yaramayacağını göreceğiz. Çok kırılgan bir durum." diye konuştu.

Trump, "Dün büyük bir gündü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük ve çok iyi gidiyor." ifadesini kullandı.