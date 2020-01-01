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01.01.2020 - 00:15 | | AA

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 yılının milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni ediyorum. Geride bıraktığımız 2010'lu yıllarda ülkemize kazandırdığımız eserlere yenilerini eklemek için 2020'li yıllarda da çalışmaya, Milletimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"10 yılda neler yaptık?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "10 yılda neler yaptık?" başlığı altında bir de grafik paylaştı.

Görselde son 10 yıl içinde yapılan köprüler, havalimanları, yüksek hızlı tren hatları ve hafızalara kazınan bazı eserler ile yerli silah ve savunma sistemlerinin üretim ve envantere giriş tarihlerine yer verildi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğandan yeni yıl mesajı

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğandan yeni yıl mesajı

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