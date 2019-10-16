Son dakika | Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdim konuşmasıyla gündemdeki konuları değerlendirdiğini, özellikle Barış Pınarı Harekatı, terörle mücadele, bölgedeki gelişmeler ve diğer konuları paylaştığını belirten Kalın, ardından güvenlik konusunda Dışişleri, Milli Savunma ve İçişleri bakanlıkları ile MİT Başkanlığının sunumlarının gerçekleştirildiğini, özelikle bölgedeki gelişmeler ve güvenlikle ilgili konular üzerine yoğunlaşıldığını anlattı.

Bugün bütün dünyanın takip ettiği Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde birçok şey söylendiğini, bunları dikkatli şekilde takip ettiklerini dile getiren Kalın, "Avrupa'nın, Amerika'nın veya başka ülkelerin bu harekatla ilgili yaptığı değerlendirmelerden çok daha önemlisi oradaki askerimizin can güvenliğidir, hedeflerine ulaşmalarıdır, moralleridir ve bu harekatı gerçekleştirirken ortaya koydukları başarı neticesinde zafere ulaşmalarıdır.” diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı, birçok oyunu bozmuş olması nedeniyle bu kadar gürültü koparıldığını ifade eden Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gürültünün temel sebebi budur. Yani Barış Pınarı Harekatı, birçok oyunu eş zamanlı olarak bozmuştur ve bununla bölgedeki jeopolitik çalkalanma belli ki bundan sonraki yakın dönemde de devam edecektir. Dünyada dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye'nin kendi ulusal çıkarlarını esas alarak bu hamleyi yapması belki bazılarını şaşırtmış olabilir ama Türkiye'yi, Türk devletini, Türk milletini, Türk ordusunu tanıyanlar, bilenler, onun geçmişi hakkında bir fikre sahip olanlar eminim şaşırmamışlardır. Daha önce özellikle yakın dönemde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla sınırımızı teröristlerden nasıl temizlediysek bundan sonra da Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusunu bütün terör unsurlarından temizleme konusunda tam bir kararlılık içerisindeyiz.

Bunun yarattığı jeopolitik sarsıntılar elbette bizim de takip ettiğimiz konulardır. Fakat yöneltilen eleştiriler, yaptırım tehditleri, kınamalar bizi haklı davamızdan hiçbir şekilde vazgeçirmeyecektir. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem masada hem sahada güçlü ve akılcı stratejileri hayata geçirmeye devam edecektir. Bundan kimsenin en ufak bir endişesi olmasın."

Harekatın planlandığı şekilde sürdüğünü ve 8'inci gününde beklenenden çok daha kısa sürede büyük başarılar elde edildiğini bildiren Kalın, "Bugün itibarıyla bölgede askerlerimizin güvenceye aldığı yerlerde bir huzur, istikrar ve güvenlik havası oluştuğunu söyleyebiliriz." dedi.

"Uluslararası güçlerin kullandığı bir maşadır"

Bunun karşısında duranların yıllarca PKK terör örgütü ve onun Suriye'deki uzantılarını besleyen, destekleyen, eğiten, finansal olarak onları güçlendiren çevreler olduğunu belirten Kalın, "Burada bir gerçeği daha hatırlatmamız gerekiyor. PKK Suriye'deki, Irak'taki çeşitli kollarıyla bir taşeron örgüttür. Uluslararası güçlerin kullandığı bir maşadır. Bunu da Suriye sahasında açık bir şekilde gördük. DEAŞ ile mücadele bahanesiyle bu örgütün desteklenmesi, palazlandırılması, onun adeta bir devlet aktörü gibi muamele görmesi herhalde son dönem siyasi tarihimizin en büyük skandallarından birisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Buna benzer durumların daha önce de görüldüğünü dile getiren Kalın, şöyle devam etti:

"Şu anda gürültü koparanlar, Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemeye çalışanlar aslında Suriye bölgesindeki piyonları mevzi kaybettiği için bu kadar sinirli, öfkeli ve panik halde bulunmaktadırlar. PKK’nın yenilgisini adeta Kürtlerin kaybı gibi yansıtmaya çalışıyorlar. Bunun gerçekle en ufak bir alakasının olmadığının altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü terör örgütü kendi örgüt gündemini Kürt kardeşlerimizin meselesi gibi dayatmaya çalışmaktadır. Gerçeği açık ve net şekilde görmemiz gerekir, Kürt kardeşlerimizle bu terör örgütünü net şekilde ayrıştırdığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Suriye'de de yüz binlerce Kürt, bu terör örgütünün Marksist, Leninist, ayrılıkçı gündemini, terör yöntemlerini asla kabul etmemiştir, bundan sonra da kabul etmeyecektir. Yaptığımız harekat hem oradaki Kürt kardeşlerimizi hem Suriye'nin yerel asli unsurlarını Arapları, Türkmenleri, Hristiyanları bu örgütün zulümlerinden, baskılarından kurtarmayı hedeflemektedir. Bu yenilgiyi Kürtlerin bir kaybı, sivillerin hedef alınması, bölgenin istikrarsızlaşması, insani krizin ortaya çıkması gibi gerekçelerle izah etmeye çalışanlar bilerek veya bilmeyerek, dolaylı ya da doğrudan bir şekilde bu terör örgütüne arka çıkmaktadırlar."

Özellikle DEAŞ ile mücadelede zaafa uğranacağı şeklindeki söylemlerin bu örgütü aklamak için uydurulmuş yalanlar olduğunu ifade eden Kalın, "Barış Pınarı Harekatı DEAŞ ile mücadeleyi hiçbir şekilde sekteye uğratmayacaktır, hedefinden saptırmayacaktır." diye konuştu.

"3 binden fazla DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi"

Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 binden fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getirdiğini, binlercesini tutukladığını, sınır dışı ettiğini belirten Kalın, DEAŞ ile mücadele konusunda Türkiye'nin müdahalesinin zaafa neden olacağını iddia edenlerin bu gerçekleri hatırlamaları gerektiğini vurguladı.

PKK, PYD, YPG'nin DEAŞ ve DEAŞ'lı esirleri batı dünyasına karşı şantaj malzemesi, bir pazarlık unsuru olarak kullandıklarına dikkati çeken Kalın, bunun en somut örneğinin iki gün önce hapishanedeki DEAŞ'lı mahkumların salınması olduğunu dile getirdi.

PYD'lilerin DEAŞ'lıları nasıl serbest bıraktıklarının açıkça görüldüğüne işaret eden Kalın, bunun, oyunun ne boyutlara ulaştığını göstermesi açısından üzerinde ısrarla durulması gereken bir konu olduğunu vurguladı.

"Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere DEAŞ'lıları kimlerin neden bıraktığını sormak en tabii hakkımızdır." diyen Kalın, şöyle konuştu:

"Bunun hesabını PYD'lilere, YPG'lilere soracaklar mı? Bu serbest bırakılan DEAŞ'lılar yarın, öbür gün bir terör eylemine bulaştıklarında bunun sorumluluğunu üstlenecekler mi? Düne kadar 'müttefik' dedikleri bu örgütün DEAŞ'lıları bırakmak suretiyle ne tür bir tehlikenin içine herkesi soktuğunu görüp bunun hesabını soracaklar mı? Gene bu müttefik meselesinde, Batılı dostlarımızın NATO üyesi Türkiye Cumhuriyeti'ni bir kenara bırakıp adeta terör örgütünü müttefik gibi görmesi de bir akıl tutulmasıdır.

Düne kadar 'müttefik' dedikleri bu örgütün daha iki gün önce hemen koşup rejimle ve başka ülkelerle nasıl bir iş birliği arayışına girdiğini de açık ve net bir şekilde gördük. Bunu da biz Amerikalı yetkili ve muhataplarımıza, yüzlerine açık, net bir şekilde ifade ettik, bundan sonra da etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar silahlandırdığınız, eğittiğiniz, 'müttefik' dediğiniz bu kişiler gidip Esed rejimiyle ve başka ülkelerle ittifak yaptıklarında ne düşünüyorsunuz? Bu durumu nasıl izah ediyorsunuz? Bu soruların cevabını talep etmek de bizim en doğal hakkımızdır."

DEAŞ'LA MÜCADELEDE

Barış Pınarı Harekatı'nın aynı anda birçok oyunu bozmak suretiyle aslında bölgedeki jeopolitik dengelerin de yeniden yerine oturması için yeni bir süreci başlattığını belirten Kalın, DEAŞ'la mücadele konusunda sorumluluğun sadece Türkiye'ye ait olmadığını söyledi.

Bunun uluslararası bir sorumluluk olduğunu ifade eden Kalın, Suriye'deki DEAŞ'la mücadele ya da başka ülkelerde DEAŞ'la ilgili bütün sorunların Türkiye'nin sorumluluğundaymış gibi bir hava yaratılmaya çalışıldığına dikkati çekti.

DEAŞ'la mücadele ettiklerinin altını çizen Kalın, şöyle devam etti:

"Bundan sonra da bu örgütün geri gelmemesi için gerekli askeri, siyasi, diplomatik, ideolojik çalışmaların hepsini kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ama tutup, birilerinin palazlandırdığı ve yıllardır ortalığı istila eden, talan eden, binlerce insanın kanına giren bu terör örgütünü adeta Türkiye'ye fatura etmeye kalkmak, sorumluluğu Türkiye'ye yıkmaya çalışmak asla kabul edilebilir bir şey değildir. Ne siyaseten ne ahlaken bunu onaylamamız elbette mümkün değildir. DEAŞ'la mücadele bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da uluslararası örgütlerin, ülkelerin, aktörlerin katılımıyla, desteğiyle, iş birliğiyle yürütülecek bir mücadeledir. Bu çerçevede DEAŞ'lı esirlerin ne olacağı konusunda da kaynak ülkelerin sorumluluk alması gerekmektedir."

"Kendi vatandaşını almak istemeyen Avrupa ülkeleri"

Gözlerinin önünde aslında büyük bir hukuk skandalı yaşandığına da dikkati çeken Kalın, DEAŞ terör örgütüne mensup olmasından dolayı kendi vatandaşını almak istemeyen ve çoğunluğu Avrupalı olan ülkelerin, bunları bir şekilde başkalarına fatura etmeye çalıştıklarını anlattı.

Türkiye'nin bu çerçevede üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışacağını vurgulayan Kalın, "Bunun faturasının ya da sorumluluğunun sadece Türkiye'ye verilmesi kabul edilebilir bir şey elbette değildir." dedi.

Kalın, aynı konunun mülteci krizi meselesinde de yaşandığını aktararak, Avrupalı ülkelerin bu konuda nasıl sınıfta kaldığını gördüklerini söyledi.

Türkiye'nin milyona yakın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını anımsatan Kalın, "Dolayısıyla birilerinin 'Barış Pınarı Harekatıyla orada bir insani kriz ortaya çıkacak, yeni bir göç dalgası oluşacak, binlerce insan evlerinden ayrılmak zorunda kalacaktır' iddiaları açıkçası bizim için biraz gülünçtür. Mülteciler için bugüne kadar adeta parmağını bile oynatmayan kişilerin, Türkiye'yi bu konuda hesaba çekmek gibi ne hakkı ne de sorumluluğu ne de yetkisi vardır." diye konuştu.

"7 milyona yakın Suriyeli, Türkiye'nin koruması altında"

Türkiye'nin bugüne kadar Suriyeli mültecilere hiçbir ayrım yapmadan sahip çıktığını ve buna devam edileceğini aktaran Kalın, şöyle konuştu:

"Biz 4 milyona yakın Suriyeli mülteciye ülkemizde ev sahipliği yaparken, yaklaşık 3 milyona yakın Suriyeli'ye de Suriye tarafında yardım ediyoruz. Yani 7 milyona yakın Suriyeli, Türkiye'nin koruması altında bulunuyor, bugün. Bu, Suriye nüfusunun yaklaşık üçte birine tekabül ediyor. Bunu yapabilen başka bir ülke var mı dünyada? Bizi eleştiren, bu harekatın insani krize yol açacağını, sivillerin zarar göreceğini iddia edenlerin ülkelerinde acaba kaç Suriyeli mülteci var? Bugüne kadar bu krizin önlenmesi için ne tür adımları attılar? Bunları sormak da bizim en doğal hakkımızdır. Bu çerçevede Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar da hız kesmeden devam edecektir."

İbrahim Kalın, bu konudaki hedeflerin de son derece açık ve net olduğunu yineleyerek, bu hedeflerin sınır bölgelerini terör unsurlarından tamamen temizlemek, güvenli bölge haline getirilen yerlere Türkiye'de bulunan mültecilerin onurlu ve güvenli şekilde geri dönmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi.

"Hiç kimseyi zorla göndermek gibi bir planın içinde değiliz"

Kalın, Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda demografik yapının değiştirileceğine dair iddiaların da tamamen asılsız ve yersiz, birer propaganda ve dezenformasyon unsuru olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tam tersine bırakın bizim harekatımızla demografik bir yapının değişmesini, oradaki demografik yapıyı değiştiren YPG/PYD'dir. Yani Arap köylerini, şehirleri işgal edip orada yaşayan halkı göçe zorlayanlar ve buraları kendi kontrol almak için istila edenler ABD'nin desteklediği, silahlandırdığı, finansal olarak güçlendirdiği PYD/YPG örgütleridir. Dolayısıyla oradaki demografik yapıyı bozan ne Türkiye'dir ne de Barış Pınarı Harekatı'dır. O demografik yapıyı bozan PYD/YPG'nin kendisidir ve Barış Pınarı Harekatı'nın en önemli neticelerinden birisi de bu demografik yapının asli yapısına dönmesi olacaktır. Biz Türkiye olarak hiç kimseyi gitmek istemediği bir yere zorla göndermek gibi bir planın içinde değiliz. Bugüne kadar büyük bir alicenaplık göstererek bu insanlara kapılarını, gönüllerini açan bu ülkenin mültecileri evlerine giderken zora sokacak, onların can, mal güvenliğini tehlikeye atacak bir eylemin içinde olması da zaten hiçbir zaman düşünülemez."

Kalın, terör unsurlarının bu bölgeden temizlendiği zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi Barış Pınarı Harekatı'nın hedeflerine ulaşacağını vurguladı.

"Hedeflerine ulaşana kadar bu harekat kararlı bir şekilde devam edecektir." diyen Kalın, çünkü bu bölgenin teröristlerden temizlenmesi konusunda dünyanın bir şey yapmayacağını açık ve net bir şekilde gördüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili ABD başkanları ve Avrupalı liderler ile sayısız görüşmeler yaptığını, bu terör unsurlarına bu destekler gittiği müddetçe, burada barış ve istikrarın olmayacağını ifade ettiğini aktaran Kalın, ulusal güvenlik açısından bunun var oluşsal bir tehdit olduğunu da açık bir şekilde söylediğini belirtti.

Bu konudaki kararlılık ve ciddiyetlerini fark etmeyen, anlamayan bazı çevrelerin, Barış Pınarı Harekatı başlayınca panik halinde, "Ne oldu, bu harekat nereden çıktı, denge bozulacak, insani kriz ortaya çıkacak, DEAŞ'la mücadele zaafa uğrayacak" gibi söylemlerle bu harekatın hızını kesmeye çalıştıklarını ve dezenformasyonlarla etkilemeye çalıştıklarına dikkati çeken Kalın, "Açıkça ifade ediyoruz; bunların hiçbirisinin, bu harekatın uygulanmasında kararlılığında en ufak bir etkisi olmayacaktır. Harekat, planlandığı şekilde temposunu, ritmini, kapsamını, süresini, askeri uzmanlarımızın belirlediği çerçevede, siyasi direktifler bağlamında kararlı bir şekilde bundan sonra da uygulanmaya devam edecektir." dedi.

Kalın, Barış Pınarı Harekatı'nın bundan sonra daha çok konuşulacağını açık bir şekilde gördüklerine değinerek, bu süre içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetli liderliği, milletin tam desteği ile bu harekatın, hedeflerine ulaşana kadar kararlı bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kalın, Erdoğan'ın Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklama hatırlatarak, Rusya ile Türkiye'nin Münbiç üzerinde yaptığı anlaşmanın detaylarının sorulması üzerine şu bilgileri verdi:

"Ruslarla bildiğiniz gibi Suriye konusunu, biz uzun süredir zaten görüşüyoruz. Astana sürecinde Rusya ve İran'la birlikte üçlü olarak yürüttüğümüz çok önemli bir süreç var. Oradaki bizim önceliğimiz de yine hem sınır bölgemizin hem de Suriye'nin tamamının terör unsurlarından tamamen temizlenmesidir. Dolayısıyla Rus tarafı da bu konudaki hassasiyetimizi iyi bilmektedir. Yani orada Amerikan bayrağının yerine Rus bayrağının geçip, PYD'nin, YPG'nin, bir başka gücün himayesi ya da kontrolü altında olması bizim için kabul edilebilir bir şey değildir. Şu anda PYD'nin yapmaya çalıştığı şey de tam da budur işte, rejim ile anlaşarak Rusları yanlarına alarak orada yeni bir oyun kurmaya çalışıyorlar. Bunun gerçekleşmeyeceği çok açık."

Kalın, dün akşam Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le detaylı bir görüşmesi olduğunu, önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelmek suretiyle bu konunun detaylarını da konuşacaklarını belirterek, "Burada, Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve sosyolojik dengeleri açısından da PYD/YPG tahakkümünün artık sonlanmasının zamanı gelmiştir. Bugüne kadar Amerikan himayesinde, Amerikan bayrağı altında buraları adeta talan eden, kendi kendilerine buraların hükümdarlığını ilan eden gruplar, örgütler artık bu rahatlığı bulamayacaklardır. Türkiye bu konuda son derece kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bunu, Rusya ve İran tarafına, ABD ve Avrupalılara da çok açık ve net bir şekilde ifade ettiklerini dile getiren Kalın, "Tabii Amerikalıların çekilme süreci, Münbiç, Kobani diğer yerler, güvenli bölgenin doğuya-batıya doğru genişlemesi, bütün bu konularla ilgili de detayları önümüzdeki günlerde de konuşmaya devam edeceğiz. Yarın bizim Ruslarla bir dizi temasımız olacak. Önümüzdeki günlerde de onlarla konuşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları...

Özellikle bölgedeki gelişmeler üzerine yoğunlaşıldı. Öncelik askerlerin can güvenliğidir.



Barış Pınarı Harekatı, birçok oyunu eş zamanlı olarak bozmuştur.



Dünyada dengelerin yeniden kurulduğu bir dönemde Türkiye'nin ulusal çıkarlarını esas alarak, bu hamleyi yapmış olması bazılarını şaşırtmış olabilir.



Harekat oyunları bozmuştur. Türkiye'yi tanıyanlar, onun geçmişi hakkında bir fikre sahip olanlar şaşırmamışlardır. Bundan sonra Fırat'ın doğusunu tüm terör unsurlarından temizlemek konusunda kararlıyız.



Yaptırım tehditleri, kınamalar bizi haklı davamızdan vazgeçirmeyecektir.



Daha 8. gününde bile ordumuzun güvence altına aldığı yerlerde yaşam normale dönmeye başlamıştır.



PKK Suriye'deki Irak'taki çeşitli kolları ile bir taşeron örgüttür. DEAŞ ile mücadele bahanesi ile bu örgütün desteklenmesi en büyük skandallardan biridir.



Barış Pınarı Harekatı'nı lekelemeye çalışanlar, Suriye'deki piyonları mevzi kaybettiği için sinirli, öfkeli ve komik halde bulunmaktadır.



PKK'nın yenilgisini Kürtlerin bir kaybı gibi yansıtmaya çalışıyorlar.



Suriye'de de birçok Kürt bu örgütünü kabul etmemektedir, etmeyecektir.



DEAŞ ile mücadelede zaafa uğranacağı şeklindeki söylemler, bu örgütü aklamak için söylenen bahanelerdir. Türkiye'yi Barış Pınarı Harekatı konusunda eleştirenlere DEAŞ'lıları kimlerin neden bıraktığını sormak en tabii hakkımızdır.



DEAŞ ile mücadele uluslararası bir sorumluluktur. Biz DEAŞ ile mücadele ettik ve bundan sonra da geri gelmemesi için gerekeni yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.



Birilerinin palazlandırdığı, yıllardır ortalığı istila eden, binlerce insanın kanına giren bu terör örgütünü (DEAŞ) Türkiye'ye fatura etmeye kalkmak, sorumluluğu Türkiye'ye yıkmaya çalışmak asla kabul edilebilir bir şey değildir.



Mülteci krizi meselesinde de aynı konu karşımıza çıktı. Avrupalı ülkelerin nasıl bir sınav verdiğini ve sınıfta kaldığını gördük.



Mülteciler için parmağını bile oynatmayanların, Türkiye'ye burada sorguya çekme gibi bir hakkı yoktur.

Biz 4 milyona yakın Suriyeli mülteciye ülkemizde ev sahipliği yaparken, yaklaşık 3 milyona yakın Suriyeli'ye de Suriye tarafında yardım ediyoruz. Yani 7 milyona yakın Suriyeli, Türkiye'nin koruması altında bulunuyor. Bu Suriye nüfusunun yaklaşık üçte birine tekabül ediyor. Bunu yapabilen başka bir ülke var mı?

Hedeflerimiz açık ve nettir; Sınırımızı terör unsurlarından arındırmak, güvenli bölge haline getirdiğimiz yerlere Türkiye'deki mültecileri yerleştirmek.



Oradaki demografik yapıyı bozan ne Türkiye'dir ne de Barış Pınarı Harekatı'dır. Demografik yapıyı bozan YPG/PYD'nin kendisidir. ABD'nin desteklediği, silahlandırdığı ve güçlendirdiği bu örgütlerdir. Demografik yapı dengesine dönecek.



"Hedefiniz ne? Ne kadar gideceksiniz?" gibi soruların cevabı bellidir. Barış Pınarı Harekatı hedeflerine ulaşana kadar, hız kesmeden devam edecektir.



Bazı çevreler "Bu harekat nereden çıktı" gibi söylemlerle harekatın hızını kesmek istiyorlar. Hiçbirinin bu harekatın uygulanması ve kararlılığında etkisi olmayacaktır.



Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve sosyolojik dengeleri açısından da PYD/YPG tahakkümünün artık sonlanmasının zamanı gelmiştir.



SORU - CEVAP



(Rusya ile görüşme) Ruslarla Suriye konusunu Astana sürecinden beri çok uzun zamandır görüşüyoruz. Rus tarafı hassasiyetimizi biliyor.

Bugüne kadar Amerikan himayesinde, Amerikan bayrağı altında buraları adeta talan eden, kendi kendilerine buraların hükümdarlığını ilan eden örgütler artık bu rahatlığı bulamayacaklardır. Türkiye bu konuda son derece kararlıdır.



(ABD ile görüşme trafiği) Sınırlarımızı korumak en doğal hakkımız. Terör unsurlarından temizlenince burada barış, huzur ve refah olacak.

Ankara'daki heyet ile biz görüştük. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın, ABD Başkan Yardımcısını kabul etmesi planlanmakta. Şu anda bir değişiklik öngörülmüyor.

(Esed ile görüşme) Bizim Esed rejimiyle resmi olarak bir görüşme, temasımız yok. Askerlerimizin can güvenliği söz konusu olduğunda Rusya aracılığı ile iletiyoruz.



Obama döneminden kalma yanlış politikanın Trump döneminde de devam etmemeli. Amerika'daki Evanjelik kitlenin PYD/YGP'yi savunur hale gelmesi yakın siyasi tarihin en büyük ironilerinden bir tanesi.



(İncirlik Üssü ve ABD'nin yaptırım kararları) İncirlik Üssü'nün statüsü ile ilgili şu an için bir değişiklik öngörülmüyor. Türkiye bu tür tehditlere taviz vermez. Müttefiklerimiz ile konuşarak anlaşarak çalışabiliriz diyoruz. Ama böyle tehditlerle ortaya çıktıklarına, geçmişte nasıl cevaplarını aldılarsa, yeniden alırlar. Misli ile karşılık verilir.



Suriye'de ayrılıkçı gündemi olan Marksist, Leninist bir terör örgütünü Teksas'taki Utah'taki bir Evanjelistin savunuyor olması, bunu da oradaki Hristiyanları koruma güdüsüyle yaptığını iddia etmesi gerçekten çok ilginç bir duruma işaret ediyor.



Trump yapılan telefonu görüşmesinde bir ateşkesten bahsetmişti. Cumhurbaşkanımız bir terör örgütü ile ateşkes yapılmayacağını ya da masaya oturulmayacağını ve kimsenin arabuluculuğunu kabul etmeyeceğimizi açık şekilde ifade ettiler.