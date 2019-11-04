Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, 1984 yılından beri kesintisiz bir şekilde bölücü terörle mücadele eden, daha önce ASALA başta olmak üzere, çeşitli terör örgütlerinin küresel düzeyde saldırılarına maruz kalmış bir ülkedir. Dünyada, Türkiye kadar terör saldırılarından mağdur olmuş ve terör örgütleriyle etkin mücadele verip başarı sağlamış pek az ülke vardır" denildi.

Açıklamada, son yıllarda, Suriye'de yaşanan insani kriz, DEAS yanında bir diger teror orgutunun daha, PKK'nın bir kolu olan YPG'nin bölgede palazlanmasına yol açtığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Topraklarında 4 milyon sıgınmacıyı barındıran Turkiye, aynı zamanda, sınırlarını hedef alan DEAS ve PKK-YPG teror orgutleriyle de mucadele etmistir. Fırat Kalkanı Harekatı'yla 3 binin uzerinde DEAS'lıyı ve 600 YPG'liyi etkisiz hale getirdik. Zeytin Dalı Harekatı'yla 4 bin 500 YPG'liyi etkisiz hale getirirken, aynı zamanda DEAS'ın harekat alanını da buyuk olcude sınırlandırdık. Idlib'de Rusya ile birlikte olusturdugumuz Gerilimi Azaltma Bolgesi sayesinde, hem 3 milyon kisiyi ilgilendiren buyuk bir insani trajediyi onledik hem de teror orgutlerinin hareket alanlarını bir kez daha daralttık. Barıs Pınarı Harekatımızı da hem PKK-YPG teror orgutunun bolgedeki varlıgını ortadan kaldırmaya ve ulkemizdeki Suriyeli sıgınmacıların geri donusunu saglamaya hem de DEAS'ın Suriye'de yeniden melce bulmasını engellemeye yonelik olarak baslattık. Aynı sekilde, ulkemiz tarihinin gordugu en alcak darbe tesebbuslerinden biri olan 15 Temmuz'un faili olan FETO teror orgutuyle de kapsamlı bir mucadele yurutuyoruz."

Turkiye'nin attıgı her adımın teror orgutleriyle mucadeleye ve teroristleri etkisiz hale getirmeye yonelik olduğu aktarılan açıklamada, Turkiye'nin bu mucadeleyi, kendi sınır guvenligi yanında, NATO ittifakı basta olmak uzere, tum dostlarının huzuru ve gelecegi icin yuruttüğü vurgulandı.

'ABD'NİN TERÖRİZM ADINA SÖYLEYECEK SÖZÜ KALMAMIŞTIR'

Açıklamada, ABD tarafından yayımlanan '2018 Yılı Teror Raporu'nda YPG-PYD ve FETÖ'den bahsedikmemesinin teror orgutlerine karsı cifte standartlı yaklaşımın bariz bir örneği olduğu aktarılarak, "Buna ragmen, Amerika Birlesik Devletleri Dısisleri Bakanlıgı tarafından yayımlanan '2018 Yılı Teror Raporu'nda, PKK teror orgutune yer verilmesine ragmen, onun Suriye kolu olan YPG'den ve siyasi kolu PYD'den, aynı sekilde 15 Temmuz darbe girisiminin faili FETO'den soz edilmemektedir. Bu tavır, son donemde orneklerine cok sık rastlamaktan dolayı uzuntulu oldugumuz, teror orgutlerine karsı cifte standartlı yaklasımın en bariz orneklerinden biridir. Terorle mucadele gerekcesiyle dunyanın dort bir yanında faaliyet yuruten Amerika Birlesik Devletleri'nin, bu raporun ardından terorizm konusunda kimseye soyleyecek sozu kalmamıstır. Teror orgutleriyle aynı yataga girenlerin akıbetinin, eninde sonunda o zehirli yılan tarafından ısırılmak olacagını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Turkiye, PKK ve DEAS'la oldugu gibi, PYD ve FETO basta olmak uzere, diger tum teror orgutleriyle de kararlılıkla mucadele etmeyi surdurecektir" ifadeleri kaydedildi.