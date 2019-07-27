Son dakika... Devlet Bahçeli: Yaptırım tehditleri Türkiye'ye sökmeyecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya'da açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kurgulanan ekonomik komplolar, yaptırım tehditleri Türkiye'ye sökmeyecektir.

ABD'nin çelişkili ve güvenilmez tavrı nedeniyle PKK terör örgütü sınırımızda yuvalanmıştır.

Sahnelenen küresel oyunlar amacına ulaşamayacak. Güney sınırlarımıza fitne ekiyorlar. CHP hala tehlikenin farkında değil.

Dün yaptığı konuşmada Türkiye'nin terör sorunundan bahsetmedi, bu CHP adına utançtır; Kılıçdaroğlu'na soruyorum; CHP Genel Başkanı'na soruyorum. Terörle mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz, hangi hazırlık ve önerilere sahipsiniz?

PKK-FETÖ derin ihanetinin açtığı dipsiz kuyuları nasıl kapatacağız? Bunu da mı soğan istismarı ile telafi edeceksiniz? Bu Kılıçdaroğlu nereye koşmaktadır. Kılıçdaroğlu'nun PKK'ya borcu varsa söylesin, kurtaralım.

GÜVENLİ BÖLGE KURULMALI

Milli bekanın soğan kadar değeri yok mu? Kurulan tuzakları milli güç imkanlarıyla bozmalıyız. Derinliği 30 km'yi bulan güvenli bölge acilen kurulmalı. Güvenli bölge olmazsa Fırat'ın doğusu ateşe verilmeli.

Kimseden icazet almayacağız. Faizin aşağı çekilmesi sevindirici bir gelişme. Türkiye'de kimse aç ve açıkta olmamalı.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sinir uçlarına basan vahim gelişmeler karşısında da var oluş yok oluş mücadelesinin eşiğinde olduğumuz çok açıktır.

Dünya ABD'den ibaret değildir, F-35'ten mahrum olmak her şeyin sonu değildir.