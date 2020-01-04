Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Söz konusu görüşme, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin ardından Tahran ve Ankara arasında gerçekleşen en üst düzey temas.

Görüşmede, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ele alındı.

Türkiye, dün yaptığı resmi açıklamayla gerilimden endişe duyduğunu belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.