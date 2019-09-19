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19.09.2019 - 17:51 |

Son dakika... Dışişleri'nden Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Rum kesimini uyararak, "Yetki alanlarımızda izinsiz hidrokarbon aranmasına izin verilmeyecektir" dedi.

Son dakika... Dışişleri'nden Doğu Akdeniz açıklaması

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri üzerinden Rum Kesimi'ni uyardı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetleriyle ilgili yeni anlaşmalar yapmasına tepki gösterdi. Aksoy, "Yetki alanımızda izinsiz hidrokarbon arama faaliyetlerine fırsat verilmeyecektir. Rum yönetimini Türk kıta sahanlığında arama yapılmayacağı konusunda uyarıyoruz" dedi.

Pentagon'dan açıklama: Daha önce bu seviyede görmemiştikABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Suudi Arabistan petrol şirketi Aramco'nun tesislerine yönelik saldırıyı "karmaşık" ve "koordineli" olarak tanımlayarak, "Saldırı çok sayıda hava unsuru kullanılarak eş zamanlı gerçekleştirildi. Hedefledikleri alanları vurdular. Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik." dedi.
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