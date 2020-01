Son dakika... Elazığ'da deprem! Bakanlar önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberi I İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valiliği'nde düzenlediği basın toplantısında, depremde yıkılan Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki binanın enkazı altında kalan son vatandaşın çıkarıldığını belirterek, "Mustafa Paşa Mahallesi arama faaliyetleri bitti, tarama faaliyetleri başladı. Sürsürü Mahallesi'nde ise değerlendirmemize göre 6 kişi enkazın altında. Bizim ümidimiz var. Hala ümit saatleri içerisindeyiz. İnşallah 6 vatandaşımıza sağ uluşmayı temenni ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valiliği'nde düzenledikleri ortak basın toplantısıyla Elazığ ve Malatya'daki depremle ilgili değerlendirmede bulundu.

Toplantıda ilk söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkazda arama çalışmalarının tamamlandığı belirterek, tarama faaliyetinin devam ettiğini söyledi. Bakan Soylu, konuşmasında depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, başladı. 4'ü Malatya'da, 31'i de Elazığ'da olmak üzere 35 kişinin depremde hayatını kaybettiğini belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bu saate kadar göçük altında 45 vatandaşımızı sağ olarak çıkardık. 4 büyüklüğün üzerinde 20 adet artçı deprem meydana geldi. Toplamda bu saate kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Artçı depremlerin devam ettiğini söylemek istiyorum. Enkaz kaldırma çalışmalarımız ile arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Şu anda Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda son vatandaşımızı da çıkardık. Şu an arama kurtarma faaliyeti bitti, tarama faaliyetleri sürüyor. Sürsürü Mahallesi'nde ise değerlendirmemize göre 6 kişi enkazın altında. Bizim ümidimiz var. Hala ümit saatleri içerisindeyiz. İnşallah 6 vatandaşımıza sağ uluşmayı temenni ediyoruz."

"BÖLGEYE 10 BİNİN ÜZERİNDE ÇADIR SEVK ETTİK"

Bakan Soylu, Elazığ ve Malatya'ya ulaştırmak üzere 10 bin çadırın sevk edildiğini belirterek, vatandaşlara toplu barınma merkezlerinde kalmaları için çağrıda bulundu. Bakan Soylu, "Arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra ki; büyük bölümünün tamamlandığını beyan ettim, şimdiden itibaren barınma, temel ihtiyaçlarının karşılanması, ısınma, yiyecek, için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın kurulumunu Elazığ ve Malatya'da sağladık. Bu çadırların içerisine acil bir şekilde ısıtıcıları da gönderiyoruz. Buradan Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum, muhakkak artçı depremler devam ediyor, biz de çadırlarımızı sevk ediyoruz, ama taziye evlerimiz, spor salonlarımız açık, aş evlerimizi var. Bunlarla birlikte ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Kışın geceleri çok soğuk olduğu biliyoruz, bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Eğer toplu barınma merkezlerinde barınabilirsek işimizi daha da kolaylaştıracağız. Ama çadır sevkiyatımız aynı şekilde devam etmektedir" dedi.

'AFAD YÖNLENDİRME YAPMADAN BİR ŞEY GÖNDERMEYİN'

Türkiye'nin her tarafından AFAD koordinasyonuyla sağlanan yardımlar bölgeye ulaştığını anlatan Bakan Soylu, 'AFAD yönlendirme yapmadan kimse Elazığ ve Malatya'ya bir şey göndermesin' uyarasıda bulundu. Bakan Soylu, yarın depremzedelere 20 milyon lira yardımın da yapılacağını belirterek, "Burada lojistik grubumuz hazır ve başarılı bir şekilde sevkiyatını yapmaktadır. Hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hem AFAD, Elazığ ile Malatya valiliklerine nakdi yardımlar çıkarmıştır. AFAD'dan 5 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 10 milyon, 5 milyon da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, depremde etkilenenlere aile başı nakit yardımlar verilecek. Bu da yarın sabah itibariyle sağlanacaktır. Elazığ'ın içerisindeki hasarlı binalar bakanlığımız tarafından taranacaktır. Bu, afet çerçevesi içerisinde olacaktır. Pütürge'de, Sivrice'de, Doğanyol'da, Maden'de bunları sağlayacağız" diye konuştu.

HASTANELERDE TEDAVİLERİ SÜREN YARALI SAYISI 104

Bakan Soylu'nun ardından söz alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şu an hastanelerde 104 kişinin tedavisinin devam ettiğini söyledi. Bakan Koca, UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe'nin enkaz altında kalan Azize Çelik ile yaptığı diyaloğa da değinerek, sağlık görevlilerin yaptıkları diyalogla 6 kişiyi enkazdan sağ çıkardıklarını ifade etti. Bakan Koca, şunları söyledi:

"Hastanelere başvuranların sayısı bin 607. Bu hastaların üçte ikisi ağırlıklı panik ve kaygı sebebiyle müracaat etmişti. Yaralı olan hasta sayımız, toplam 594 kişi oldu. Ve şu an hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı ise 104'e kadar düştü. Her geçen saatlerde hastanelerde yatırdığımız ve takip ettiğimiz ve yoğun bakım takibini yaptığımız hastalarımızın sayısının giderek azaldığını söylemek istiyorum. Dün Elazığ'da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayımız 34 olduğunu söylemiştim. 13 sayısına kadar düşmüş oldu. Ve bu 39 saatlik zaman diliminde özellikle hem UMKE ekibimiz, hem 112 acil ekibimiz toplam 2 bin 625 kişi, sahada hizmet veriyor. UMKE ekibine özellikle burada söylemek istiyorum. Dünyanın gönüllü çalışan 12 bin kişiye sahip tek gönüllü en büyük sağlık kuruluşudur. Ve sahada olağanüstü başarılar ortaya koyduklarını hepimiz gördük. Özellikle hepimizin yakından görmüş olduğu bizim çalışanımız olan Emine Kuştepe'nin ATT mezunu, Azize Çelik ile olan telefon konuşmasına hepimiz şahit olduk. Ve bu diyalog bütün ülkeyi ve hepimizi son derece duygulandırdı. Azize Çelik üzerinden diyalogla kurtarılan hasta sayısı 6 kişi oldu. Ve Azize Çelik, 2 oğlu ile birlikte eşi, toplam aileden de 4 kişi sağ olarak kurtarılmış oldu. Azize Çelik şu an anestezi yoğun bakımda, yaygın travmaları var. Genel durumu iyi, ciddi bir sorunu yok. Her iki çocuğu ve eşinin de serviste takipleri devam ediyor. Yine dün kurtarma çalışmalarında hepimizi duygulandıran 2,5 yaşındaki evladımızın durumuydu ve Yüsra Yıldız devamında annesine ulaştığımızı söylemiştim dün. Kendisine ve eşine kapanan Ayşe Yıldız'ın kocasını maalesef kaybettik, ama Yüsra'nın annesi Ayşe Yıldız'ı da dün sağ olarak kurtardık."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremin ardından bölgedeki hastanelerde tedavileri devam eden yaralı sayısının 104'e düştüğünü bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Elazığ ve Malatya'daki depremin 38 saatini geride bıraktıklarını ve 39'uncu saate girdiklerini belirterek, hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 4'ü Malatya'da olmak üzere 35 kişi olduğunu kaydetti.

Bakan Koca, "Şu ana kadar hastanelerimize başvuran toplam hasta sayısı 1607, ki bu hastaların üçte ikisi ağırlıklı panik ve kaygı sebebiyle müracaat etmişti, yaralı olan hasta sayımız toplam 594 kişi oldu ve şu an hastanelerimizde tedavileri devam eden yaralılarımızın sayısı 104'e kadar düştü. Her geçen saat de hastanelerde yatırdığımız ve takip ettiğimiz ve yoğun bakım takibini yaptığımız hastalarımızın sayısının giderek azaldığını söylemek istiyorum. Dün Elazığ'da toplam yoğun bakımda yatan hasta sayımızın 34 olduğunu söylemiştim. 13 sayısına kadar düşmüş oldu." ifadelerini kullandı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil ekibinden 2 bin 625 kişinin sahada hizmet verdiğini belirten Koca, UMKE'nin dünyanın 12 bin kişiye sahip tek gönüllü sağlık kuruluşu olduğunu, sahadaki büyük başarılarını herkesin gördüğünü ifade etti.

Koca, şunları kaydetti:

"Özellikle dün bizim çalışanımız Emine Kuştepe'nin afete maruz kalan Azize Çelik ile konuşmasına hepimiz şahit olduk. Bu diyaloğu bütün Türkiye'yi son derece duygulandırdı. Azize Çelik üzerinden diyalogla kurtarılan hasta sayısı 6 oldu. Azize Çelik, 2 oğlu ve eşi, toplam aileden 4 kişi sağ kurtarıldı. Azize Çelik anestezi yoğun bakımda. Yaygın travmaları var. Genel durumu iyi, ciddi bir sorunu yok. Her iki çocuğu ve eşinin de serviste takipleri devam ediyor. Genel durumları iyi, herhangi sorunları yok. Dün kurtarma çalışmalarında hepimizi duygulandıran 2,5 yaşındaki evladımızın durumuydu. Yüsra Yıldız ve devamında annesine ulaştığımızı söylemiştim dün. Eşine kapanan Ayşe Yıldız'ın kocasını maalesef kaybettik. Ama Yüsra'yı ve annesi Ayşe Yıldız'ı sağ olarak kurtardık. Herhangi bir sorunu yok. 2,5 yaşındaki çocuğumuzun da ciddi ezikleri olmayıp, hafif ezikleri var."

Bakan Koca, 50'şer yataklı 4 sahra hastanesinin hazır bekletildiğini belirterek, sahra hastanesi, uçak ya da helikopter ambulansa ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine müracaatın yoğun olduğunu kaydeden Koca, "Gönüllü görev almak isteyen, ilaç yardımı yapmak isteyen STK'larımız, ilaç firmalarımız, hastanelerimiz çok sayıda oldu. Hepimizi bu anlamda duygulandırdıklarını söyleyebilirim. Şu an herhangi bir desteğe ihtiyacımızın olmadığını söylüyorum. Dualarını eksik etmeyen yüce gönüllü milletimize teşekkür ediyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Allah ülkemize bu acıları bir daha yaşatmasın." dedi.

Valilikteki kriz merkezinde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremin ardından sahada çalışmalara hızla başlandığını söyledi.

"Türkiye Afet Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda 500 kişiyi aşkın ekiple sahada çalışmalarımızı başlattık. Elazığ ve Malatya'da hasar tespit çalışmalarını süratle yürütüyoruz." diyen Kurum, Elazığ Valiliği koordinasyonunda kriz masası oluşturduklarını anımsattı.

Kurum, kriz masasında ilgili tüm bakanlıkların gelen talepler doğrultusunda cevap vermeye gayret gösterdiğini dile getirerek, bir vali yardımcısı koordinasyonunda şehirdeki hasar tespit çalışmalarının koordinasyonunun yapıldığını, hızla hasar tespitlerine ekiplerin yönlendirildiğini aktardı.

Vatandaşların bir an önce muhtarlar aracılığıyla kaymakamlıklara müracaat edebileceğini, kendilerinin de başvuru yapabileceğini ifade eden Kurum, "Müracaat edip bize bildirmeleri gerekiyor ki; biz de hızlı bir şekilde bu hasar tespitlerini yapıp, vatandaşlarımızın binasının durumunu tespit edip, eğer az hasarlı ise veya hasarsız ise duruma göre binaya geçmesine müsaade edebilmemiz açısından." dedi.

"SİVRİCE'DE 31 YIKIK, 249 AĞIR HASARLI, 56 ORTA HASARLI, 349 DA AZ HASARLI BİNA TESPİT ETTİK"

"Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde 31 yıkık, 249 ağır hasarlı, 56 orta hasarlı, 349 da az hasarlı bina tespit ettik. Acil yıkılması gereken 12 binamız var." ifadelerini kullanan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlarla ilgili Valilik kanalıyla tebligat yapıldı ve yıkım sürecini başlattık. Malatya ilimizde Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizde 26 yıkık, 29 metruk yapı mevcut. 529 ağır hasarlı, orta hasarlı 5, az hasarlı 199 binamız var. Diyarbakır il ve ilçelerine baktığımızda Çermik ilçemizde 3 yıkık, 8 ağır hasarlı, 14 az hasarlı binamız var. Toplamda Diyarbakır il ve ilçelerinde 3 yıkık, 16 ağır hasarlı, 4 orta ve 232 de az hasarlı binamız söz konusu."

ALTYAPI HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Kurum, depremin şiddeti sebebiyle birçok il ve ilçenin etkilendiğine işaret ederek, altyapılara ilişkin İller Bankası tarafından oluşturulan ekiplerin 58 yerel yönetimde saha çalışması yaptığını aktardı.

Altyapı hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Kurum, "Elazığ'da 20, Malatya'da 14, Bingöl'de 11, Tunceli'de 9, Diyarbakır'da da 4 yerel yönetim depremden etkilenmiştir. Depremden etkilenen 58 yerel yönetimden 52'sindeki altyapı tesislerinde herhangi bir zarar söz konusu değildir. 2 belediyenin hasarları tamamen giderilmiştir. Elazığ ve Malatya'da 4 belediyenin tespit ettiğimiz hasarlarını yine belediyelerimiz ve İller Bankası Genel Müdürlüğü eliyle gidermekteyiz." diye konuştu.

Kurum, enkaz çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz barınma ihtiyacını kalıcı çözmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çalışmaları başlattıklarını bildirerek, şöyle konuştu:

"Bilhassa Mustafa Paşa Mahallemizde 2 yıkık binamızın olduğu yaklaşık 23 bin metrekarelik alanı arkadaşlarımız bugün sabah itibarıyla taramaya başladı. 57 bina var bu alanda. 641 konut 26 dükkandan oluşan bölgede bütün binalardan gezici laboratuvarlar, mevcut ve bölge illerinden yönlendirdiğimiz laboratuvarlarla örnek alarak durum tespit edilecek ve bu bölgede zemin artı 4-5'i geçmeyecek yöre mimarisine uygun konutlar inşa edilecek. Diğer taraftan yine Sürsürü Mahallesi'nde mevcut enkaz çalışmaları süren binamızda ve etrafındaki 14 bin 500 metrekarelik alanda 10 binada 184 konuttan oluşan sitelerde hasar tespit çalışmalarına başlandı. Burada da hızlı bir şekilde binaların yapımına başlayacağız. Malatya Doğanyol'da Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla bölgeye uygun tek katlı çelik konstrüksiyon ya da betonarme, yanında yine vatandaşlarımızın hayvancılık işlerini de yapabileceği ahırların da olduğu projeleri yapacağız."

BAKANLIKLARDAN GEREKEN YARDIMLAR VALİLİKLERE GÖNDERİLDİ

Elazığ merkezde 400 rezerv konutun bulunduğuna dikkati çeken Kurum, bu konutları vatandaşlara verebilecek durumda olduklarını aktardı.

Kurum, "Bakanlıklarımız taşınma, kira yardımı, acil barınma ihtiyaçları için yardımları valiliklere gönderdi. Koordinasyonumuzda bu vatandaşlarımıza acil bir şekilde ödeneklerin aktarılmasını sağlayacağız. Bu süreçte inşallah hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak şekilde, onlarla gönül birlikteliği içerisinde, yapım sürecini de onların rızası çerçevesinde yürüteceğiz." şeklinde konuştu.

Basın toplantısına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.