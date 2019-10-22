Son dakika... Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Bugün dünyanın gözü, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki kenti Soçi'de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'in beklenen görüşmesi başladı.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e teşekkürlerini ileterek, davetin bölgede kritik günlerin yaşandığı sürece fayda sağlayacağına inandığını söyledi.

Erdoğan, "Bu süreç öncesinde de yine bu konularla ilgili yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. Tabii bu vesileyle gerek ikili görüşmeler gerek ikili ilişkiler bunları da ele alma fırsatını bulacağız. Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak. Barış Pınarı Harekatı'na bu görüşmemizin çok ciddi fırsatlar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Suriye'deki durumun zor olduğuna işaret eden Putin ise, "Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak" ifadesini kullandı.

Rusya ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilere değinen Putin, "Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Gerek Türkiye gerekse Rusya, bölgede bulunan tüm ülkelerin çıkarlarına uygun olarak bu bölgedeki tüm sorunların cevaplarını bulmamıza yardımcı olacak" diye konuştu.

Erdoğan ve Putin'in buluşması, Barış Pınarı Harekatı'na verilen 120 saatlik aranın bitmesine kısa süre kala gerçekleşiyor.

Soçi'deki zirveye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'ye hareket etmeden önce düzenlediği basın toplantısında, "Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz. İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor. Bunları başta Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Bu, başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı da ciddi manada rahatsız etmektedir" diye konuşmuştu.