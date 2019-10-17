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17.10.2019 - 14:20 | | AA

İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve beraberindeki heyetle görüştü.

İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Barış Pınarı Harekatı, İdlib ve Münbiç gündemi özelinde stratejik konular görüşüldü.

Barış Pınarı Harekatı'nın, Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerini giderme ve Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlama amacıyla yapıldığının vurgulandığı görüşmede, PYD/PKK/YPG ve DEAŞ dahil tüm terör örgütlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdidin önlenmesi ve bu konuda Türkiye-Rusya arasındaki iş birliğinin devam etmesi konusunda mutabık kalındı.

Görüşmede ayrıca siyasi çözüm süreci ve anayasa komitesi çalışmaları konusunda kaydedilen gelişmeler de değerlendirildi.

İbrahim Kalın, Rusyanın Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

 

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