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23.11.2019 - 21:00 |

Son dakika | 'İnce iddiası'yla ilgili Beştepe'den açıklama geldi: Gerçeği yansıtmamaktadır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir suretle gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu. Altun, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı'nda bahsi geçen plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir." dedi.

Son dakika | 'İnce iddiası'yla ilgili Beştepe'den açıklama geldi: Gerçeği yansıtmamaktadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’li üst düzey bir isimle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştüğü iddialarına ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili geçtiğimiz günlerde ortaya atılan mesnetsiz iddianın haber kaynağı olarak gösterilen şahıs tarafından yapılan son açıklama hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu şahıs, bahsi geçen tarihte ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 06 SFG 4543 plakalı bir araçla giriş, 06 GHJ 1290 plakalı bir araçla da çıkış gerçekleştirildiği’ni iddia etmektedir. Her şeyden önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ziyaretçi Kabul Programı’nda bu plakalara sahip herhangi bir araç kaydı söz konusu değildir.

Dahası Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığımız kayıtlarına göre bu plakalar mevcut dahi değildir.

Türkiye kamuoyunu böylesi bir gündemle maniple etmeye, algı operasyonlarıyla demokratik siyasetimize gölge düşürmeye çalışanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz” ifadelerini kullandı.

MSB duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştirTel Abyad'ın güneyinde terör örgütü PKK/YPG'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz saldırılarına karşı meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verildi.
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