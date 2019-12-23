Son dakika | Libya ile ilgili net mesaj: Türkiye sert güç unsurlarını kullanır

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları...



Milletimizin her kesimi Diyarbakır'daki annelerin yanındadır. Anne yüreğinin üstünde bir makam yoktur. Anneler evlatlarına kavuşmak için kararlı bir duruş gösteriyorlar.

Türkiye'ye bir DEAŞ saldırısı olduğu zaman, hemen haberi geçenler Türkiye'de PKK saldırısı olduğu zaman bu haberi atlamaya çalışırlar.

HDP il binası önünde gerçekleşen eylemini sürdüren annelere karşı duyarsızlık uluslararası basının, basın özgürlüğü eleştirilerinin gündeme geldiğini gösteriyor.

Terörün ortaya koyduğu vahşete karşı en anlamlı duruşlardan bir tanesidir.

Anne yüreğinin konuştuğu yerde herkes susar.

Diyarbakır'daki anneler de yürekleriyle konuşuyorlar.

Her türlü siyasi değerlendirmelerin üstünde bir meseledir.

Anne yüreğinden yana olup olmamak meselesidir. Sınavı kimlerin verdiği kimlerin bu sınav karşısında yanlış noktalara bir kere daha sürüklendiği görülmektedir.

Küresel Mülteci Forumu, Türkiye'nin tezlerini yerine getirilmesi açısından son derece önemlidir.

Bazı ülkelerde mültecilere gençlerin üniversite öğrencilerin çorba dağıtmak için kurduğu organizasyonlar suç sayılıyor.

LİBYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları takip ediyoruz. Mutabakat son derece önemlidir. Türkiye'yi Akdeniz'e olta atamaz hale getirmeye çalışıyorlar. Hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem de KKTC'nin haklarının korunacağı bir kere daha kabul edilmiştir. Birileri çıkıp orada iki tane güç var, orada güçlerden bir tanesi Hafter'in güçleri diyor. Kim meşru yönetim kabul ediliyorsa biz Türkiye olarak onunla anlaşma imzaladık.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin çıkarlarını hiçe sayarak fili durum oluşturmaya çalışanlara karşı Türkiye bir kere daha cevap vermiştir.

Karşımızda bu anlaşmayı eleştirmeye çalışan devletler var. Biz ise Türkiye'nin egemenlik çıkarları açısından bu meseleye yaklaşıyoruz. Akdeniz'de geç kalındığı iddia edildi diyorlardı daha sonra çıkıp Türkiye'nin çok acele davrandığını söylüyorlar.

Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin milli çıkarlarına bakıyoruz, hukuka uygundur.

Şimdi artık bu eleştirinin bile imkansız olduğu bir alan. Çünkü eleştiri dediğiniz şey belli bir dairenin içinde yer alırsınız. Bunların siyaseti GDO'lu. Açık ve aleni şekilde Türkiye'ye karşı bir organizasyon kuruluyorsa Türkiye sert güç unsurlarını kullanması gerekiyorsa kullanır.

Siz Türkiye düşmanı birisine ılımlı ve seküler diyerek destek veriyorlar.

ABD'NİN TÜRKİYE YAPTIRIMLARI

ABD yönetiminin tedbir alması gerekiyor. Müttefiklik ilişkimiz giderek kırgınlaşıyor. Müttefikler arasındaki ilişkisi birimiz hepimiz için hepimiz birimiz içindir. Yaptırım hasım devletlere karşı kullanılır. Yaptırımın esası hasım devletedir.

İDLİB

İdlib'deki durumu sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında uluslararası toplumlara uyarısını yaptı. Rejim ihlallerini sürdürdü. İdlib'deki son durumda Astana toplantısında gündeme geldi. Rejimin oradaki altyapıyı ve sivilleri hedef almasından güçlü bir şekilde kaygı duyuyoruz. Bundan sonra Türkiye bu mülteci akınını tek başına karşılayamaz. Türkiye'nin burada Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ifade edilen güvenli bölge konusuna destek verilmezse mülteci meselesinin Türkiye'den çok Avrupa meselesi haline geleceğini ifade ediyoruz. Tekrar mülteci akımı olur Türkiye bunu nasıl olursa kaldırın demeyin. Uluslararası toplumun buna güçlü şekilde sahip çıkması gerekiyor.

SORU - CEVAP

CEMAL KAŞIKÇI

Kaygılarımızı haklı çıkaran bir karar oldu. Yargılama İstanbul'da yapılsın dedik. Kapalı bir yargılama süreci götürüldü. Biliyorsunuz önce 21 kişi tutuklandı ve 10 kişi serbest bırakıldı. 3 kişiye toplam 24 yıl hapis cezası verildi 5 kişiye de idam cezası verildi. Kararın gerekçesine baktığımız zaman tasarlayarak adam öldürme suçundan hüküm vermiyor anlık bir infal diyor.

Suudi Arabistan dost ve kardeş bir ülkedir. Fakat mesele şu bizim bir şey söylememiz gerekmiyor. BM'nin raporu önceden tasarlanmış bir cinayet diyor. BM tarafından hazırlanan raporu son derece önemsiyoruz, BM'deki ifadeleri karşılayan bir karar olmasını beklerdik. Kaşıkçı cinayetinin faillerini serbest bırakmaktan çok bütün dünya böyle algılıyor üstünü örtmeye çalışan bir karar.

LİBYA İLE ASKERİ ANLAŞMA

'Orada ne işimiz var, Mehmetçiğimiz sınırları korusun' diyorlar. Hala diyorlar ki biz sınırda duralım. Dünyadaki bütün egemen devletlere bakın milli çıkarlarını koruyacak yerde askeri varlık koyarlar. Tabii orada olacağız, dünyanın başka yerlerinde de olacağız. Bu milli çıkarlarımızı koruma meselimiz Akdeniz'de geçmiyor mu balkanlardan geçmiyor mu? Siyasi okuryazarlık meselesi kadar siyasi coğrafya meselesi gündeme geliyor.

KANAL İSTANBUL

Hükümet yetkisini milletten alıyor milletten aldığı yetkiyle icraat gerçekleşiyor. Kanal İstanbul ticari gemiler için alternatif bir su yolu olacaktır. Ama herhangi bir şekilde Montrö anlaşmasıyla çelişen bir tarafın olduğunu söylemek doğru değil.

MANSUR YAVAŞ - SİNAN AYGÜN

Bu olayı sadece basından izliyoruz. Bu konuda kapsamlı açıklama yapması gereken CHP'dir. Gördüğümüz kadarıyla konu kapandı diye açıklama yapmışlar, ama bu tatmin etmez. Herhangi bir şekilde bizi ilgilendiren bir durum değil. Biz olayın dışındayız ve dışında kalacağız.