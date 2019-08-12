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12.08.2019 - 14:37| AA

Son dakika... Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parlamenter sisteme geri dönüşü isteyenlere tepki göstererek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni karşılıksız destekliyoruz. Herhangi bir pazarlığın içerisinde değiliz, bir beklenti içerisinde bulunmuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Son dakika... Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Bayramlaşma sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan ve bazı konulara dikkat çekmek istediğini belirten Bahçeli, "Bunlardan birincisi  Türkiye’de çok partili seçimlerin yapıldığı 21 Temmuz 1946 tarihinden, 9 Temmuz  2018 tarihine kadar geçen yaklaşık 72 yılda 51 hükümet görev yapmış olup,  parlamenter hükümet sistemini uygulandığı bu dönemde hükümetlerin ortalama ömrü  yaklaşık 1 yıl 5 aydır." ifadelerini kullandı.

Bu süre içerisinde birçok siyasi ve ekonomik olaya da şahitlik  edildiğini anlatan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaos yaratmış, darbeler, muhtıralar bu  süre içesinde uygulamaya geçilmiş, Türkiye'de 71 yılı aşan bir süre  istikrarsızlık kendini her alanda göstermiştir. Şimdi parlamenter sistemin bu  istikrarsızlık yaratıcı özelliği unutularak 1 yıl, 1 ayı aşkın süredir yeni bir  sistem değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimiz bu süreçte  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin istikrarsızlık getirdiği, tek adama  Türkiye'ye dönüştürdüğü, bazı kararların alınmasında Meclisin devre dışı  bırakıldığı veya buna benzer mazeretler ileri sürerek 71 yıllık kaos, kriz,  darbe, çatışma sürecini hatırlatarak bir geriye dönüşü arzulamak kanaatimizce  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne çok büyük haksızlık olacaktır."

Bahçeli, bu tüm gelişmeleri hatırlatarak bütün siyasi partilerinin iyi  düşünmesini istedi.

"MİLLİ MUTABAKAT ZARURET"

Konuşmasında milli mutabakata işaret eden Bahçeli şunları söyledi:

"Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı sorunları dikkate alarak, özellikle  dış politikadaki yoğunlaşmayı göz önüne alarak, bazı değerlendirmelerinde mutlaka  siyasi partiler arasında bir dayanışma ve bir milli mutabakatın sağlanması  zaruret halindeyken, Türkiye’yi yeniden kaosa sürükleyebilecek yaklaşımlar  içerisinde bulunmak kanaatimizce demokrasimiz, toplumumuz ve ülkenin istikrarı  açısından önemli zararlar vereceği inancındayız."

Bahçeli, Doğu Karadeniz, Kıbrıs, Suriye, Irak Türkiye'deki terör  faaliyetleri PKK/PYD'nin dış desteği sağlamak suretiyle terör devleti kurma  istekleri göz önünde bulundurulması gerektiğine değinerek, Türkiye'de 1 yıl 1 ay  9 günü bulmamış bir sistemin suçlanmamasını istedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NİN ARKASINDAYIZ"

"MHP önümüzdeki günlerde bu tarihi gerçekler ışığında yeterli dersleri  çıkararak, 71 yılda sağlanamamış istikrarı şimdi bir senenin içerisinde  sağlanamıyor iddiasıyla geriye dönüşü istemek zannediyorum ülkemiz için en büyük  tehdit ve tehlike olacaktır." ifadelerini kullanan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bu sebepten MHP olarak dava arkadaşlarımızla, Meclisteki milletvekili  arkadaşlarımızla, 234'ü bulan belediye başkanlarımız, çok sayıda il meclis ve il  genel meclisi üyesi arkadaşlarımızla Türkiye'de önce istikrarın sağlanması, sonra  toplumsal normalleşme, arkasından köklü demokratikleşme sürecini ortaya koyarak  Türkiye’yi ateş çemberinden çıkarmaya kararlı olduğumuzu ve cumhurbaşkanlığı  hükümet sisteminin devamının arkasında durduğumuzu bir kez daha ifade etmek  istiyorum."

SURİYE'NİN KUZEYİNE "MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİ"

Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat sonrası kurulan ''Müşterek  Harekat Merkezi''nde görevlendirilecek ilk Amerikalı askerlerin Türkiye'ye  gelişinin, Suriye'ye yapılacak olası bir operasyonun sinyali olup olmadığının  sorulması üzerine Bahçeli, şunları söyledi:

"Senelerdir Orta Doğu'da dolaşan, Irak ve Suriye'de Türkiye'yi tehdit  edebilecek her türlü gayretin içerisinde olan ama Türkiye'nin bugünkü demokratik  yaklaşımı, kararlı duruşu ve dış politikadaki etkinliği ile 95 tane Amerikalı  Türkiye'ye gelmiş ise bunları ikna edip merkezi bir iş birliğiyle Türkiye'yi  tehdit ve tehlikelerden kurtaracak bir akılcılığı öne çıkarmak lazım. Suriye'de  dolaşan Amerikalıları, çuval geçirenleri bir kenara atacaksınız, Cumhurbaşkanlığı  Hükümet Sistemi'nin dış politikadaki etkilerini de dikkate alarak, Türkiye'de bir  güvenlik koridorunun oluşması için her tarafı karıştıran Amerika'yı ikna ederek  biraz tehdit ve tehlikeleri hafifletme yolu, yadırganacak bir yol olarak  düşünülmemelidir."

Bahçeli, kurulacak olan bölgenin tampon bölge değil, bir güvenlik  bölgesi olduğunu vurgulayarak, "Güvenlik bölgesini, dış unsurların ülkemizi  tehdit ettiği bir alan olarak dikkate alınması gereken ve Türkiye'nin,  bağımsızlığını, bütünlüğünü, kardeşliğini koruyacak bir alan olarak düşünmek ve  Orta Doğu'ya da barışı getirmek olarak düşünülmelidir." diye konuştu.

"BİRAZ SABREDİN"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, harekat merkezinde gecikme olduğu  takdirde Türkiye'nin B ve C planlarının hazır olduğuna ilişkin açıklamalarının  hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Genelkurmay Başkanlığı yapmış, şu anda Milli  Savunma Bakanı olan ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumlu çalışan bir  kişinin A planını, B planını şimdiden öğrenmek ve bunu dünya kamuoyunda tartışmak  veya bunları o manada uyarmak zannediyorum tarihi bir hata olur. Biraz sabredin  bakalım." dedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'Nİ KARŞILIKSIZ DESTEKLİYORUZ"

Bahçeli, MHP'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne verdiği destekle  bağlantılı olarak yapılabilecek bir kabine revizyonunda partisinden bir ismin  kabinede yer alıp almayacağı sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkeyi karşılıksız seviyor. Bunu her  defa söylüyoruz ve seçim beyannamemiz ile sloganlarımızda ifade ediyoruz.  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni de karşılıksız destekliyoruz. Herhangi bir  pazarlığın içerisinde değiliz ve bir beklenti içerisinde bulunmuyoruz. Pazar  olarak binamızın karşısındaki perşembe pazarını biliriz."

 

 

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