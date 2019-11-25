Muharrem İnce'den yeni açıklama: CHP yönetimi o iftiracıyı bulup cezalandırmalı

Twitter hesabından açıklama yapan İnce, "Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar" dedi.

ÖZKOÇ'TAN İNCE'YE: KANITLAMAZSAN NAMERTSİN!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da İnce'ye Twitter'dan yanıt verdi. Özkoç, "Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır. Kanıtın varsa konuş, yoksa sus! İnce, dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!" dedi.