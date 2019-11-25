25.11.2019 - 11:19 |
Muharrem İnce'den yeni açıklama: CHP yönetimi o iftiracıyı bulup cezalandırmalı
Muharrem İnce, 'Beştepe'ye giden CHP'li iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. İnce açıklamasında, "'Bana iftira ve kumpas olduğu bütün gerçekliğiyle ortada. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftirayıcı bulup cezalandırmasıdır" dedi.
Twitter hesabından açıklama yapan İnce, "Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar" dedi.
ÖZKOÇ'TAN İNCE'YE: KANITLAMAZSAN NAMERTSİN!
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da İnce'ye Twitter'dan yanıt verdi. Özkoç, "Muharrem İnce, 7/24 TV programlarından ayrılmamakta, ortaya çeşitli dedikodular atarak yandaş medyaya adımızı, partimizi malzeme yapmakta, yaralamaktadır. Kanıtın varsa konuş, yoksa sus! İnce, dedikodun tamamen yalandır. Bu iddiayı kanıtlamazsan namertsin!" dedi.