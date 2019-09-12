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12.09.2019 - 15:41| DHA

Son dakika... Suriye Koordinasyon Toplantısı gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Suriye Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Toplantıda Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin hazırlıklar ele alındı.

Son dakika... Suriye Koordinasyon Toplantısı gerçekleşti

Ayrıntılar birazdan...

Dünya bu kareyi konuşuyor: Kanser hastası kardeşine böyle destek oluyor!ABD'de 3 çocuk annesi bir kadın, kanser hastası olan 4 yaşındaki oğlunun ve ona sürekli destek olan 5 yaşındaki kızının fotoğrafını sosyal medyada yayınladı. O fotoğraf, sosyal medyada yoğun ilgi görürken çok sayıda yorum yapıldı.
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