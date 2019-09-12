12.09.2019 - 15:41| DHA
Son dakika... Suriye Koordinasyon Toplantısı gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Suriye Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Toplantıda Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin hazırlıklar ele alındı.
Ayrıntılar birazdan...
Dünya bu kareyi konuşuyor: Kanser hastası kardeşine böyle destek oluyor!ABD'de 3 çocuk annesi bir kadın, kanser hastası olan 4 yaşındaki oğlunun ve ona sürekli destek olan 5 yaşındaki kızının fotoğrafını sosyal medyada yayınladı. O fotoğraf, sosyal medyada yoğun ilgi görürken çok sayıda yorum yapıldı.