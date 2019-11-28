Son dakika | Türkiye'den Macron'a terör tepkisi: En çok misafir eden kişi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un YPG/PKK'ya karşı Barış Pınarı Harekatı düzenleyen Türkiye'nin, NATO müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiğine yönelik sözlerine ilişkin, "Macron, sömürgeci çıkarlarını korumak için hukuk dinlemeden Afrika'nın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli önce." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un YPG/PKK'ya karşı Barış Pınarı Harekatı düzenleyen Türkiye'nin, NATO müttefiklerinden dayanışma beklememesi gerektiğine yönelik sözlerine ilişkin, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Macron'un, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör devletçikleri kurulmasını engelleyen operasyonlarından en çok rahatsız olan kişi olduğunu belirten Çelik, terör örgütünün önde gelenlerini en çok misafir eden kişinin de Macron olduğunu bildirdi.

Çelik, şu görüşlerini paylaştı:

"Türkiye'nin uluslararası hukuka tamamen uygun olan terörle mücadelesinden en çok rahatsız olanın Macron olması herkesin dikkatini çekiyor. Macron, sömürgeci çıkarlarını korumak için, hukuk dinlemeden Afrika'nın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli önce. Macron bir yandan 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' diyor, öte yandan 'Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye NATO'dan yardım bekleyemez' diyor. Şu cümleler yan yana geldiğinde konuşanın mantıklı sözler sarf ettiği söylenemez. Salt çıkarlarına göre konuşan birinin sözleri bunlar. Macron'un Suriye ile ilgili söylediklerinin tamamı, Fransa'nın Suriye'deki sömürgeci geçmişini parlak cümlelerle yaşatmak istemesinden ibaret. O nedenle işi teröre destek vermeye kadar götürebiliyor. Türkiye hakkında 'Barış Pınarı Harekatı'nı yapan Türkiye NATO'dan yardım bekleyemez' diyen Macron'a tam bu noktada söylenmesi gerekenler var. Fransa'nın NATO'ya katkısının ne olduğu hakkında çokça eleştiri var. Ama Türkiye'siz bir NATO olmayacağı konusunda herkes hemfikir."

"Türkiye için hiçbir şey ifade etmiyor"

"Fransa'nın müttefiklik ruhu yerine sömürgeci çıkarlarını korumaya odaklı şekilde bencilce hareket ettiği Avrupa'nın her yerinde konuşulur. " ifadesini kullanan Çelik, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin müttefiklik ruhuna uygun şekilde NATO için vazgeçilmez olduğu herkes tarafından bilinir. Macron gibiler 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' diyerek yine teröre karşı mücadelede sorumluluktan kaçmaya çalışıyor. Macron'un yaptıkları ise 'Avrupa'nın demokratik beynini komaya sokmak' amacına hizmet ediyor. Türkiye'nin terörle mücadelesini eleştirenler Türkiye için hiçbir şey ifade etmiyor. Terörle mücadelemizi eleştirenler Avrupa'nın beyin ölümü gerçekleşsin diye çalışanlardır. Onlara demokratik değerleri korumaları gerektiğini sürekli hatırlatacağız."

ÇAVUŞOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Macron'un NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Paris'te düzenlediği ortak basın toplantısındaki sözlerine tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde bir "terör devleti" kurulmasının istendiğini ifade ederek, "Bizim Barış Pınarı Harekatı'mız bunların planlarını suya düşürdü. O hayal kırıklığıyla her gün ne dediğini bilmeyen bir görüntü var Paris'te." dedi.

Fransız mevkidaşına, özellikle Washington'daki DEAŞ karşıtı koalisyon toplantısında ve NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili gerekli cevapları verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Macron'un söylediği sözün, bana göre bir karşılığı yok. Biz burada terörle mücadele ediyoruz. O terör örgütünün hamisi zaten. Elysee'de sürekli ağırlıyor. 'Benim müttefikim terör örgütü' diyorsa ona da vereceğimiz cevap var. Macron unutmasın. Merkel'in de söylediği gibi, Türkiye bir NATO müttefikidir. (Macron) Müttefiklerin yanında dursun."

Çavuşoğlu, Macron'un daha önce yaptığı "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğine" dair açıklamasının da NATO üyeleri dahil herkesi rahatsız ettiğini ve bunun eleştirildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Macron bu tür yalpalamalarla Avrupa'nın lideri olamaz. Şu anda Avrupa'da bir boşluk var. 'Lideri ben olayım' diye çabalıyor ama bu suni bir davranıştır. Liderlik, doğal hareketlerle ve politikalarla, liderlik vasfıyla olur. Böyle yapay ve boyunu aşan söylemlerle ya da eylemlerle olmaz." ifadelerini kullandı.

Macron, Stoltenberg ile Paris'te düzenledikleri ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Müttefikimiz Türkiye'nin güvenlik kaygılarının son derece farkındayım. Çok sayıda terör saldırılarına maruz kaldılar. Bununla birlikte, hem DEAŞ karşıtı koalisyon için tehdit oluşturan bir askeri hareket yapıp hem de birlik ve destek beklenemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.