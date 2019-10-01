Son dakika... Yeni yasama yılı başlıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap ediyor.

"Demokrasimizin değerini kavramak zorundayız" diyen Şentop, "Şiddet demokrasinin en yıkıcı düşmanıdır. Şiddete dayanan her yapı millete mağlup olacaktır." dedi.

Şentop'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Türkiye, yeryüzündeki adaletsizliklere karşı dünyanın gür sesidir.

ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE TÖREN

27. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un anıta çelenk koymasının ardından Polis Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Meclis Genel Kurulu, saat 15.00'te toplandı.

Açılış dolayısıyla akşam da TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verilecek.

Bu arada yeni yasama yılının başladığı salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.