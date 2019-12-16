Sorun kurguda değil algıda

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bir yılın geride kalmasının ardından ağustos ayında başlayan sistemin aksayan, sorunlu yönlerine dair çalışma tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı’ndaki uzmanların ve politika kurullarının; bakanlıkların tamamı ile görüşerek yaptığı analizlerde “sistemin kurgulanışında” sorun olmadığı değerlendirmesi yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bürokrasideki aksamalar nedeniyle oluşan olumsuz algıların olduğunu, bunların düzeltilmesinin de “anayasal” veya “yasal” bir düzenleme ile olmayacağı vurgulandı. Örneğin bir bakanlıkta yaşanan aksaklıklarda, vatandaşların hizmeti geç almasının “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin” yapısından kaynaklanmadığı; “uygulayan” veya “uygulatan” isimlerden kaynaklı olduğu değerlendirmesi yapıldı. Yeni sistemde öncelikle bu algı sorunlarıyla mücadele edileceği belirtildi.

Ocakta lansman

Kaynaklar, ortaya çıkan uygulama sorunlarından birinin bakanların Meclis nöbetine gitmesinin talep edilmesi olduğunu ifade ederken bunun giderildiğini vurguladı. Buradan çıkan “Meclis önemsenmiyor” algısının da zaman içinde ortadan kalktığı ifade edildi. Bakanlıklarda bürokrasiyi eskiden müsteşarların koordine ettiği ifade edilirken, yeni sistemde buna benzer bir görevin bakan yardımcıları tarafından yapılabileceği kaydedildi.

Kaynaklar “bakanlık bölünmesi” iddialarının da gerçeği yansıtmadığını vurgularken, “Birçok bakanlık birleştirildi, bazılarında uygulama ve birleşme sancıları olabilir. Ancak bunlar da yine uygulamada atılacak adımlar ile çözülecektir. Mevcut sistemde bir değişikliğe gerek yok” değerlendirmesini yaptılar. Tüm bu uygulama sorunlarının giderilmesi için yürütülen çalışmalar 2020 yılının Ocak ayının ilk bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.