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19.10.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Soylu, Bosnalı annelerle buluştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Avrupa ülkeleri, Bosna’da yaşanan zulmü görmezden geliyordu.

Soylu, Bosnalı annelerle buluştu

Bugün aynı Avrupa, bizim sınırlarımızın güneyinde PKK/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin zulmüne arkasını dönmeyi, görmezden gelmeyi tercih ediyor” dedi.

Soylu, Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek veren, “Savaş Mağduru Boşnak Anneleri”nden oluşan heyetle bakanlıkta verilen yemekte bir araya geldi. Soylu, Boşnak annelere, kötülüğe, teröre ve şiddete karşı ortaya konulan mücadelede Türkiye’nin yanında oldukları için teşekkür etti. Diyarbakır’daki annelerin neden o eylemi yaptığını, neye itiraz ettiğini en iyi Boşnak annelerinin anlayacağını kaydeden Soylu, PKK’nın öğretmen, hakim, savcı, doktor, jandarma, polis, korucu, binlerce evladı katlettiğini anlattı.

Fuhuş operasyonunda gelin ve görümce gözaltına alındıİzmit'te, polis ekiplerince masaj derneğine düzenlenen fuhuş operasyonunda, dernek yöneticileri 7 aylık hamile D.Ö. (22) ile görümcesi N.Ö. (33) gözaltına aldı.
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