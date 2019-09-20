Soylu:Güvenli alanlarla gönüllü dönüş hızlanıyor

Türkiye’nin 40 yıldan bu yana terör örgütü PKK ile mücadele ettiğine vurgu yapan Bakan Soylu, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün küresel terörizm endeksi raporuna göre, Avrupa’da 2017’de en ölümcül örgüt sıralamasında PKK’nın birinci, DAEŞ’in ise ikinci sırada olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde (JSGA) düzenlenen “Uluslararası Güvenlik Kongresi”nde yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK’nın önemli finans, eleman ve siyaset alanlarının Avrupa’da bulunduğunu belirtti. Türkiye’nin 40 yıldan bu yana terör örgütü PKK ile mücadele ettiğine vurgu yapan Bakan Soylu, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün küresel terörizm endeksi raporuna göre, Avrupa’da 2017’de en ölümcül örgüt sıralamasında PKK’nın birinci, DAEŞ’in ise ikinci sırada olduğunu bildirdi.

3.6 milyon Suriyeli



PKK’nın Avrupa uyuşturucu ticaretinin uzun yıllardır yüzde 80-90’nını elinde tuttuğu, yine Avrupa menşeli kuruluşların raporlarında yazdığını aktaran Soylu, ABD’nin bizzat kendisinin 2009-2012 yıllarında, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan’ın aralarında bulunduğu PKK’nın 12 sözde yöneticisini, “uyuşturucu kaçakçısı” olarak ilan ettiğini vurguladı. Bakan Süleyman Soylu, “Tüm bunlara rağmen 40 yıldan fazla müttefikimiz olan aynı ülke, bugün PKK’ya açıkça silah hibe edebiliyor, ortak proje geliştiriyor, eğitim veriyor, Suriye meselesinde PKK/PYD ile ortak hareket ediyor ve güya onu ehlileştirmeye çalışıyor” dedi.



Geçen yıl 268 bin düzensiz göçmen yakaladıklarını, bu yılki sayının şimdiden 270 bini aştığını aktaran Soylu, Türkiye’de geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sayısının 3 milyon 600 bini aştığını bildirdi. Soylu, şöyle devam etti: “Suriye’nin huzura kavuşması, orada ‘güvenli bir alan’ oluşması, gönüllü geri dönüşleri hızlandırmaktadır. Türkiye özellikle dış politika noktasında muhataplarıyla istişareyi ve diyaloğu sürdürmek suretiyle buradaki huzuru temin etmeye çalışmaktadır. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla oluşturduğumuz güvenli ortam sayesinde, bugüne kadar 354 bin Suriyeli gönüllü olarak yaşadığı yere geri dönmüştür. Dolayısıyla Batı’daki kafa karışıklığının aksine, Suriye kaynaklı göçte Türkiye’nin attığı her adımın stratejik bir anlamı olduğunun, hiçbir şeyin tesadüfi gelişmediğinin bilinmesini isterim.”









Siber atılım

Siber güvenlik konusuyla ilgili konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi: “Türkiye olarak özellikle FETÖ darbe girişiminden sonra tamamen içi boşaltılan Siber Suçlarla Mücadele Dairemize de çok ciddi bir yatırım yaptık. 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar elde edilen dijital materyal sayımız 2 milyon 52 bin 220 olup, yüzde 87’si, yani 1.8 milyonluğu aşan bir kısmı incelenmiştir. Bu hem hukukun daha hızlı işlemesi hem sonuçlara daha çabuk ulaşılabilmesi hem de kabiliyetlerimiz açısından çok önemli verilerdir. Sadece bu yıl, 517 bin dijital materyal incelemesi yapılmıştır ki bu verdiğim rakamlar, Avrupa ortalamalarının çok üzerinde rakamlardır.”

‘Bu millet gazi millettir'



Bakan Soylu, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen yemekte, gazi ve gazi aileleri ile bir araya geldi. “Bu millet, her şeyden önce gazi bir millettir. Gazidir, çünkü zulmün yarasını görmüştür. Dünyanın bütün zalimlerinin toplanıp vatanına, bayrağına göz dikmesini görmüştür. Gazidir, çünkü bu millet ihanetin yarasını da görmüştür” diyen Soylu, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Türkiye’nin 8 yıldır, Suriye ve Ortadoğu kaynaklı göçü yönettiğini belirten Soylu, “Rakamlar her şeyi anlatıyor. O bölge normalleştiği oranda hem bizim ülkemizdeki terör faaliyetleri azalıyor hem de göç tersine dönmeye başlıyor. PKK’nın yurt içindeki terörist sayısı 600’ün altına düşmüştür” ifadelerini kullandı.