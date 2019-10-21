Soylu: Türkiye’yi PKK’ya, YPG’ye alıştırma politikaları tutmadı

Gölbaşı Vilayetler Evi’nde düzenlenen Muhtarlar Günü yemeğine katılan Soylu, Türkiye’nin bugün terörle mücadelede elde ettiği başarının ardında milletten alınan güç ve desteğin yattığını belirtti.

Barış Pınarı Harekâtı’nda gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, şöyle devam etti:

“Bize Ortadoğu’daki planlarını dayatmak, hayallerindeki terör devletini kabul ettirebilmek için her şeyi denediler. Darbe yapmaya kalktılar, başaramadılar. İçerideki terörü azdırmak istediler, başaramadılar. Ülkeyi istikrarsızlaştırmak, siyasi sahada kaos çıkarmak istediler, yine başaramadılar. Ekonomiyle saldırdılar, döviz operasyonları yaptılar, yine başaramadılar. Güneyimizde bir terör örgütüyle beraber iş tutup, DEAŞ’la mücadele bahanesiyle bize güya vebayı gösterip sıtmaya razı etmek istediler, yine başaramadılar. Türkiye’yi sindiremediler, ülkemizi susturamadılar. Hem Cumhurbaşkanımızın kararlı tutumu, bilge liderliği, hem milletimizin artık bu işin bitmesine dönük iradesi, bizi pınarın başına getirmiştir.”

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Batı’nın Suriye’de izlediği politika, sevinerek söylemeliyiz ki hedefine ulaşamamıştır. Türkiye’yi PKK’ya, YPG’ye alıştırma politikaları tutmamıştır. Çok meraklısı varsa, alsınlar kendi ülkelerinde ağırlasınlar. Ne dünyanın ne de başkalarının bu konuda kafası karışmasın. Bizim ülkemize havan mermisi atanlar, kurşun sıkanlar, eğer egemen bir devletin askeri değilse, bilinmelidir ki mutlaka teröristtir. Bunun başka bir cevabı yoktur. Türkiye’nin de terörle mücadele etmekten başka bir arzusu, kendi insanının can güvenliğini, vatanının toprak bütünlüğünü korumaktan başka bir arzusu ve emeli söz konusu değildir. Biz başka ülkeler gibi üç beş damla petrol için ürettiği silahları satmak için dünyanın dört bir köşesinde huzursuzluk çıkaran, darbe yaptıran, kan akıtan, kardeşi kardeşe düşürmek için fitneyi yayan ülkelerden değiliz.”

‘Avucunu yalarsın’

Türkiye’nin 40 yıldır PKK terörüyle sınandığını aktaran Soylu, “Silah vermeyecekmişsiniz, vermeyin. Bakanları yasaklayacakmışsınız, yasaklayın. Türkiye’ye ambargo koyacakmışsınız, koyuverin. Bunların karşılığında özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, toprak bütünlüğümüzü, geleceğimizi almak istiyorsanız avucunuzu yalarsınız.” ifadelerini kullandı.