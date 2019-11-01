Stratejik ortaklık yeniden canlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan ile ara verilen stratejik ortaklık ilişkilerinin en kısa zamanda yeniden başlayacağını, 2018 sonu itibarıyla 1.5 milyar dolar olan ticaret hacminin süratle 3 milyar dolara çıkarılacağını söyledi.



Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay resmi törenle karşıladı. Erdoğan, konuk başbakanla önce baş başa ardından da heyetler arası çalışma yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan ve Gakharia ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, toplantıda şunları söyledi:



BİRAZ ARA VERMİŞTİK: Gürcistan’ın kalkınmasını sürdüreceğine ve Türk-Gürcü ilişkilerinin daha da gelişeceğine inancım tamdır. Gürcistan ile Türkiye arasındaki tarihi bağlarımızın ortak değerlerimizin komşuluğumuzun bize sağladığı fırsatları değerlendirme fırsatı bulduk. Stratejik ortaklık seviyesinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimize maalesef biraz ara vermiştik. Bugün dışişleri bakanlarımıza verdiğimiz talimatla en kısa zamanda stratejik işbirliği konseyimizi toplayacağız. Gürcistan ile ticaretten turizme enerjiden savunmaya her alanda gelişen ilişkilerimiz var. Stratejik ortaklığımızın sadece iki ülke için değil bölgemiz için de olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyorum.



ÜÇ DOST ÜLKE BAĞLANACAK: Azerbaycan’la birlikte gerçekleştirdiğimiz ortak enerji ulaştırma projeleri Kafkasya’dan Anadolu’ya doğru bir istikrar kuşağı oluşturmamızı sağladı. Ortak akıl ve stratejik vizyonla Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattına; Gürcistan ve Azerbaycan ile beraber hayata geçirdiğimiz Trans Anadolu doğalgaz boru hattını ekleyerek enerji konusunda bölgemizi merkez konumuna getirdik. Ulaştırma konusunda da çok önemli bir adım attık. Bakü-Tiflis-Kars bu noktada gerçekten tarihi bir adımdır. Bu demiryolunun açılmasıyla üç dost ülke birbirine çok farklı şekilde bağlanmış olacak. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu şu anda Londra’dan Pekin’e uzanan güzergâhın kalbinde yer alan önemli bir hattı temsil ediyor. Gürcistan ile bağlarımızı sadece boru hatları ve demiryollarından ibaret olmadığını belirtmek isterim. 2011 tarihli anlaşmamız doğrultusunda sadece vizeleri kaldırmakla kalmadık, pasaportsuz geçişi temin ettik.



3 MİLYAR DOLAR: Vatandaşlarımızın kimlik belgesiyle seyahat edebildiği Gürcistan’ın en büyük ticaret ortağının Türkiye olması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Ortak fayda ve karşılıklı saygı temelinde ek iş birliğimizi artarak sürdürmeyi teyit ettik. 2018 sonu itibarıyla 1.5 milyar dolar olan ticaret hacmini yaptığımız görüşmelerle 3 milyar dolara süratle çıkarma irademizi teyit ettik. Bu çerçevede Türkiye ve Gürcistan arasındaki ticareti kolaylaştırarak potansiyelimizden daha fazla yararlanmak için gerekli adımları atacak ve iş birliğimizi güçlendireceğiz. Ankara’da düzenleyeceğimiz Türkiye-Gürcistan Karma Ekonomik Kurul toplantısı bunun için bir fırsat teşkil edecektir. Bütün bu önemli gelişmelerin yanında özellikle güvenlik konusunu ele alma imkanı bulduk. Bu alanda iş birliğimiz gerçekten çok çok farklı şekilde devam ediyor. Gürcistan’da birçok genci güvenlik noktasında askeri polis noktasında yetiştirme fırsatını bulduk. Askeri temaslarımızın yanı sıra savunma sanayi şirketlerimizle Gürcistan arasında daha sıkı ilişkilerin kurulmasını temenni ediyorum. Gürcistan’ın altyapı üstyapı çalışmalarında müteahhit firmalarımızın inanıyorum ki yapacağı çok işler var.



FETÖ’YE KARŞI İŞ BİRLİĞİ: FETÖ ve ülkemizi hedef olan bütün terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı iş birliğine yönelik irademizi de teyit ettik. Gürcistan nasıl bizleri ata yurtlarımızdaki kardeşlerimiz bağlayan köprüyse Türkiye de Gürcistan’ın batıyla ilişkilerini sağlıklı şekilde tesis etmesinde stratejik bir köprüdür.



‘Enerji koridoru iş birliğimiz önemli’



Gürcistan Başbakanı Gakharia da basın toplantısında, “Türkiye ile Gürcistan arasındaki stratejik iş birliğinin geliştirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Yaptığımız görüşme esnasında güvenlik ve kültürel alanlarındaki konuları ele aldık, özellikle ticaret ve ekonomi konularına vurgu yaptık. Türkiye Gürcistan’ın birinci ticaret ortağıdır ama mevcut rakamların daha da artması gerektiği düşüncesindeyim. Bakanlar Kurulumuz bu konu üzerinde çalışacak. Ayrıca enerji koridorları konusunda işbirliğimize büyük önem veriyoruz” dedi.



Gürcistan daveti



Gakharia’nın, Gürcistan daveti üzerine Erdoğan, “Önce yüksek düzeyli stratejik konseyi hemen Türkiye’de yapalım, ardından baharda da baharın güzelliği ile Gürcistan’da olalım” yanıtını verdi.



Fotoğraf: YAVUZ ÖZDEN Milliyet