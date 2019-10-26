‘Suriye’de Kürtlerin dahil olmadığı bir çözüm olmaz’

Kubilay, dün parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, çok uluslu, çok inançlı, çok kimlikli Suriye’de Kürtlerin dahil edilmediği bir anayasal çözümün demokratik olmayacağını vurguladı. Kubilay, “Suriye’de tarihten bakiye kalmış Kürt sorunu ne yazık ki yeni kuşaklara devredilmiş olacaktır” dedi. Esad rejimine de çağrı yapan Kubilay, Kürtler dahil bütün Suriye halklarıyla birlikte savaşın soğuk külleri arasından özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik bir Suriye’yi inşa etmenin mümkün olduğunu ifade etti.