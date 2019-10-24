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HaberlerSiyaset'Suriye'deki piyonları PKK, ağır darbe yiyince paniklediler'
24.10.2019 - 16:39 | | AA

'Suriye'deki piyonları PKK, ağır darbe yiyince paniklediler'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kapağına taşıyan Fransız dergisi Le Point'e Fransa tarihini hatırlatarak, tepki gösterdi.

'Suriye'deki piyonları PKK, ağır darbe yiyince paniklediler'

Kalın, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cezayir, Gabon, Moritanya, Senegal, Gine, Kongo, Tunus, Komor Adaları, Madagaskar, Cibuti, Mali, Benin, Çad ve Fas'ı sömürgeleştiren, binlerce insanı katleden ve köle ticareti yapan, Ruanda katliamını izleyen Fransa... Ve 'etnik temizlik' iftirasını atan bir Fransız dergisi." ifadelerine yer verdi.

Kalın, "Cumhurbaşkanımıza neden saldırdıkları açık: Suriye'deki piyonları PKK ağır darbe yiyip oyunları bozulunca, paniklediler. Kuklalarını korumak için her yola başvuruyorlar ama netice alamıyorlar. Kürtler sizin taşeronunuz değil ve olmayacak. Sömürgecilik günleriniz geride kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyonet devrildiSancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralanırken olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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