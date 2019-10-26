"Suriye’den istemeliyiz"

Çeviköz, Türkiye’nin önce ABD sonra da Rusya ile vardığı mutabakatların ardından Suriye’de oluşan yeni tabloyu değerlendirdi. Çeviköz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın mektubunu 13 Kasım’da kendisine götüreceği açıklamasıyla ilgili olarak, “Bu mektup alındığı anda iade edilmeliydi. İade edilmek için çok geç kalındı. İş işten geçmiştir. Şimdi bir zarar kontrolü yapılıyor. Ama zarar bu süre içinde yeterince verilmiştir” ifadelerini kullandı. Çeviköz, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların, Barış Pınarı Harekâtı ile oluşturulan bölgeye dönüşüyle ilgili tartışmalar konusunda, “Türkiye’nin kontrol altında tuttuğu alan 120 kilometre genişliğinde. Orada bulunan meskun mahallere ne kadar sığınmacı yerleştirilebilir? Yeniden bir imar gerekiyor ve bunun 26-27 milyar dolar maliyeti olacağı söyleniyor. Dolayısıyla zorluklar mümkün” dedi.