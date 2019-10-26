"Suriye’den istemeliyiz"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, terör örgütü PKK/YPG’nin elebaşlarından Mazlum Kobani’nin ABD’den istenmesine ilişkin olarak, “İadeyi acaba doğru yerden mi talep ediyoruz? Eğer ABD’deyse, ABD onu iade etmekle yükümlüdür. Eğer Suriye topraklarındaysa o zaman doğru adres aslında Şam’dır. Bizim bu şahsı Suriye’de yaşayan biri olarak düşünüldüğünde Suriye’den istememiz gerekir” dedi.
Çeviköz, Türkiye’nin önce ABD sonra da Rusya ile vardığı mutabakatların ardından Suriye’de oluşan yeni tabloyu değerlendirdi. Çeviköz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın mektubunu 13 Kasım’da kendisine götüreceği açıklamasıyla ilgili olarak, “Bu mektup alındığı anda iade edilmeliydi. İade edilmek için çok geç kalındı. İş işten geçmiştir. Şimdi bir zarar kontrolü yapılıyor. Ama zarar bu süre içinde yeterince verilmiştir” ifadelerini kullandı. Çeviköz, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların, Barış Pınarı Harekâtı ile oluşturulan bölgeye dönüşüyle ilgili tartışmalar konusunda, “Türkiye’nin kontrol altında tuttuğu alan 120 kilometre genişliğinde. Orada bulunan meskun mahallere ne kadar sığınmacı yerleştirilebilir? Yeniden bir imar gerekiyor ve bunun 26-27 milyar dolar maliyeti olacağı söyleniyor. Dolayısıyla zorluklar mümkün” dedi.