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HaberlerSiyaset‘Suriyelilerin sınır dışı edildiği iddiası saçmalık’
25.08.2019 - 08:28| ANKARA Milliyet

‘Suriyelilerin sınır dışı edildiği iddiası saçmalık’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Bugüne kadar 102 bin Suriyeli sığınmacıya vatandaşlık veren, savaş mağdurları için 40 milyar dolar yardım yapan Türkiye’nin Suriyelileri sınır dışı ettiği iddiası saçmalıktan ibarettir” dedi.

‘Suriyelilerin sınır dışı edildiği iddiası saçmalık’

Altun, “Foreign Policy” dergisi için, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılara yönelik politikasını anlatan bir makale kaleme aldı. Kareem Chehayeb ve Sarah Hunaidi imzasıyla derginin internet sitesinde yayımlanan haberde Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıları “koruma sorumluluğundan kurtulmaya çalıştığı” ve Suriyelileri sınır dışı ettiği iddialarına yer verildiğini hatırlatan Altun, bunların kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini vurguladı. Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıları sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya olduğu ithamını reddeden Altun, Türkiye’nin 2011’den itibaren yerlerinden edilen Suriyeliler için açık kapı politikasını benimsediğini ve bu politikayı sürdürdüğünü belirtti. Türkiye’nin savaş mağdurları için 40 milyar dolar yardım yaptığını hatırlatan Altun, “Bugüne kadar 102 bin Suriyeli sığınmacıya vatandaşlık veren, savaş mağdurları için 40 milyar dolar yardım yapan Türkiye’nin Suriyelileri sınır dışı ettiği iddiası saçmalıktan ibarettir” dedi.

 

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