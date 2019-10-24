Tanrıkulu’dan partisine sitem: CHP kaybetti Erdoğan kazandı

CHP’nin TBMM grubu, dün Grup Başkanvekili Özgür Özel’in başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ana gündemini, bütçe görüşmelerine yönelik hazırlıklar oluştururken İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da gündem dışı söz aldı. Edinilen bilgilere göre Bayır, kasımda başlayacak kongre sürecine ilişkin “blok” liste uygulanabileceğine yönelik iddialara tepki göstererek, “çarşaf” listeden vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi. Milletvekillerinin kongrelere müdahil olmaması gerektiğini söyleyen Bayır, “Kongreleri ortak akılla gerçekleştirelim,” dedi. Barış Pınarı Harekâtı’nın ardından, “Savaşa hayır” açıklamalarıyla gündeme gelen Tanrıkulu ise, konuşmasında partisine sitemde bulundu. Partisinin Irak ve Suriye tezkeresine “evet” demesini eleştiren Tanrıkulu’nun, bu süreçte CHP’nin kaybettiğini, Erdoğan’ın kazandığını ifade etti. Tanrıkulu’nun bazı HDP’li belediye başkanlarının görevden alınması konusunda, “CHP’nin daha fazla ses çıkarması” gerektiğini söylediği de aktarıldı.

Tanrıkulu, düzenlediği basın toplantısında, HDP’li belediyelere kayyum atanmasını eleştirerek, “Hukuksuzluk var ve hepimiz kulağımıza yatmışız, görmezden geliyoruz” dedi.