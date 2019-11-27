TaÅŸÄ±malÄ± eÄŸitimin Ã¶ÄŸrenci ve il bazÄ±nda incelendiÄŸi raporda 2018-2019 eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda ortaokul dÃ¼zeyinde 517 bin 134, ilkokul dÃ¼zeyinde 280 bin 880, ortaÃ¶ÄŸretim dÃ¼zeyinde 420 bin 567 Ã¶ÄŸrencinin taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ± dikkat Ã§ekiyor.Â Ä°lkokulda 2014â€™te taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim kapsamÄ±nda olan Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± 302 bin iken 2016â€™da 269 bine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Son 2 yÄ±lda ise bu rakam tekrar yÃ¼kseliÅŸe geÃ§erek 2018â€™de 280 bin 880 oldu. 2014-2018 arasÄ±nda taÅŸÄ±nan Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± 55 bin civarÄ±nda azalarak 476 binden 420 bin 567â€™e indi.



Ortaokullarda ise 548 binden 517 bin 134â€™e indi.GÃ¼mÃ¼ÅŸhaneâ€™de yokÄ°lkokulda taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim uygulanan illere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda yÃ¼zde 35 oranÄ±yla HakkÃ¢ri ilk sÄ±rada yer alÄ±yor. HakkÃ¢riâ€™yi yÃ¼zde 34 ile BartÄ±n, yÃ¼zde 30 ile Ardahan, yÃ¼zde 25 ile Giresun ve yÃ¼zde 24 ile Ordu takip ediyor. Ortaokul dÃ¼zeyinde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim uygulanan illere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda en yÃ¼ksek oran yÃ¼zde 41 oranÄ±yla HakkÃ¢riâ€™ye ait. HakkÃ¢riâ€™yi yÃ¼zde 38 ile BartÄ±n, yÃ¼zde 33 ile Kastamonu, yÃ¼zde 29 ile Giresun, yÃ¼zde 28 ile Van, yÃ¼zde 27 ile Ordu ve Artvin takip ediyor.



TaÅŸÄ±malÄ± eÄŸitimin en az uygulandÄ±ÄŸÄ± iller sÄ±ralamasÄ±nda ilkokul ve ortaokul dÃ¼zeyinde ilk sÄ±rada yÃ¼zde 1 ile Ä°stanbul ve Ankara yer alÄ±yor.Raporda ortaÃ¶ÄŸretim kapsamÄ±nda taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitim yapan illere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise ilk sÄ±rada yÃ¼zde 36.8 ile ÅžÄ±rnak gelirken, bunu yÃ¼zde 35,3 ile HakkÃ¢ri, yÃ¼zde 33,3 ile Van, yÃ¼zde 31,1 ile MuÅŸ takip ediyor.



OrtaÃ¶ÄŸretimde taÅŸÄ±malÄ± eÄŸitimin uygulanmadÄ±ÄŸÄ± tek il olarak GÃ¼mÃ¼ÅŸhane dikkat Ã§ekerken onu yÃ¼zde 0,5 oranÄ±yla Ä°stanbul, yÃ¼zde 0,7 ile Yalova ve yÃ¼zde 1,1 ile Ankara ve EskiÅŸehir takip ediyor.Â Raporda, 2014-2018 arasÄ±nda mesleki ve teknik ortaÃ¶ÄŸretime yeni kayÄ±t yaptÄ±ran Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±nda ciddi bir azalma yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Buna gÃ¶re yeni kayÄ±t yaptÄ±ran Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± bu dÃ¶nemde 738 binden 433 bine dÃ¼ÅŸtÃ¼.