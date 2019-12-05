MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyaset Haberleri Tatlıoğlu: Türkiye kalitesiz büyüyor
ABONE OL
05.12.2019 - 07:50 | | BAHAR ATAKAN Ankara

Tatlıoğlu: Türkiye kalitesiz büyüyor

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Türkiye’nin ekonomik durumunu değerlendirdi.

Tatlıoğlu: Türkiye kalitesiz büyüyor

Ekonomiyi veriler üzerinden takip etmenin zorlaştığını belirten Tatlıoğlu “Kamuda şeffaflık kaybolmuş durumda. Belirsizliğin artması ve şeffaflığın azalması, belirsizliği güçlendirmekte ve ekonomideki güven bunalımını derinleştiren bir süreci ortaya koymaktadır. Ekonomiyi güven yönetiyor ama Türkiye’de güven sağlanmıyor” dedi. İYİ Parti’li Tatlıoğlu, şunları söyledi: “Açıklanan büyüme rakamları Türk ekonomisindeki son 10 yıllık trendin bir izdüşümüdür. Nedir o? Enflasyonu dizginleyemeyen, istihdam yaratmayan bir büyüme göstergesidir. Ekonomi yönetimi kalitesiz büyüme sınırlarının dışına çıkamamaktadır. Türkiye’nin içine düştüğü yapısal tıkanma, bir takım teknik, ekonomik tedbirlerle üstesinden gelinebilecek seviyeyi aşmıştır. Türkiye’de yapısal reformların hayata geçirilebileceği bir siyasal iklimin inşa edilmesi gereklidir.”

EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildiSavunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Güvenlik müdürü 2 kadın görevliye saldırdı!

Güvenlik müdürü 2 kadın görevliye saldırdı!

Olçok ailesinden açıklama: Sözleri ailemizi bağlamamaktadır

Olçok ailesinden açıklama: Sözleri ailemizi bağlamamaktadır

Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

Mucize Doktor nerede çekiliyor? Berhayat Hastanesi nerede? Hangi şehir, hangi ilçede yer alıyor?

Adıyaman’da fuhuş baskını! 6 kişi gözaltında

Adıyaman’da fuhuş baskını! 6 kişi gözaltında

Sıradaki Haber