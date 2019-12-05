Tatlıoğlu: Türkiye kalitesiz büyüyor

Ekonomiyi veriler üzerinden takip etmenin zorlaştığını belirten Tatlıoğlu “Kamuda şeffaflık kaybolmuş durumda. Belirsizliğin artması ve şeffaflığın azalması, belirsizliği güçlendirmekte ve ekonomideki güven bunalımını derinleştiren bir süreci ortaya koymaktadır. Ekonomiyi güven yönetiyor ama Türkiye’de güven sağlanmıyor” dedi. İYİ Parti’li Tatlıoğlu, şunları söyledi: “Açıklanan büyüme rakamları Türk ekonomisindeki son 10 yıllık trendin bir izdüşümüdür. Nedir o? Enflasyonu dizginleyemeyen, istihdam yaratmayan bir büyüme göstergesidir. Ekonomi yönetimi kalitesiz büyüme sınırlarının dışına çıkamamaktadır. Türkiye’nin içine düştüğü yapısal tıkanma, bir takım teknik, ekonomik tedbirlerle üstesinden gelinebilecek seviyeyi aşmıştır. Türkiye’de yapısal reformların hayata geçirilebileceği bir siyasal iklimin inşa edilmesi gereklidir.”