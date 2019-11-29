TBMM Başkanı Şentop, Cibuti 2. Abdülhamid Han Camisi'ni açtı

Açılış töreninde bir konuşma yapan Şentop, 2. Abdülhamid Han Camisi ve Külliyesi'nin Cibuti halkına hayırlı olmasını diledi.

Osmanlı mimarisini yansıtan bir cami yapıldığını belirten Şentop, "Camilerin süsü cemaattir. Burayı bütün vakit namazlarında cemaatle doldurursak gerçek manada süslemiş oluyoruz." dedi.

Türkiye ile Cibuti'nin dost ve kardeş olduğuna dikkati çeken Şentop, "Son yüzyılın içinde çok zor zamanlar geçirdik. Cibuti'de yaşayan kardeşlerimiz de Türkiye'de yaşayan kardeşlerimiz de çok zor zamanlardan geçti. Hamdolsun bunları geride bıraktık. Ümmet olarak ayağa kalkmaya çalışıyoruz, bunun arifesindeyiz. Tekrar kardeşliğimizin gereğini yerine getirecek şekilde birbirimizle ilişkilerimizi canlandırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZA VE CİBUTİ CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Cibuti 2. Abdülhamid Han Camisi ve Külliyesi'nin, Türkiye ile Cibuti arasındaki ilişkilerin sadece sözde kalmadığının somut bir tezahürü olduğunu vurgulayan Şentop, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh arasındaki dostluğu hepimiz biliyoruz. Aralarındaki görüşme sırasında camiyle ilgili karar alınıyor ve caminin inşası kısa zamanda tamamlanıyor. Açılışında geç kalmış olsak da hem Türkiye hem de Cibuti Cumhurbaşkanına teşekkür ediyoruz. Bu fikir onlara ait, bu fikrin hayata geçmesi de onların gayretleriyle, kararlılıklarıyla olmuştur. Allah her ikisinden de razı olsun."



Şentop, caminin, TDV'nin desteğiyle yapıldığını aktararak Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Cami inşasının kolay olmadığını belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanımızın hutbede belirttiği gibi camileri ancak kimler yapar, imar eder? Allah'a inanlar, namazı hakkıyla kılanlar, zekatı hakkıyla verenler ama bunlar da yetmiyor. Cami inşası için bir özellik daha gerekiyor. Allah'tan başkasından korkmama veya sadece Allah'tan korkma. Bu önemli özellik cami inşası için arandığı gibi camiler inşası cemiyet, toplum, millet inşası için de gerekli. İnancımıza, kültürümüze ve kardeşliğimize sahip çıktığımız sürece aziz milletimiz, ümmetimiz yeniden ihya olacak, kardeşliğimizin semerelerini hep beraber göreceğiz."

"TÜRKİYE'NİN CİBUTİ HALKINA HEDİYESİ"

Cibuti Evkaf ve Din İşleri Bakanı Mümin Hasan Barreh, 2. Abdülhamid Han Camisi ve Külliyesi'nin, Türkiye'nin Cibuti halkına hediyesi olduğunu belirtti.

Bu açılışın, kardeş Türkiye ile Cibuti arasındaki bağların ne kadar güçlü olduğunu ispat ettiğinin altını çizen Barreh, "Burası Allah'ın evidir. Allah'ın evini hep birlikte koruyalım. Özellikle Cibuti halkından istirhamım, bu külliyeyi gözleri gibi muhafaza etsinler. Bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Şentop, daha sonra besmele çekerek caminin açılış kurdelesini kesti.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açılışın ardından dua etti.

Cibuti 2. Abdülhamid Han Camisi ve Külliyesi'nin açılışına AK Parti Mardin Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Şeyhmus Dinçel, AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve Türkiye-Cibuti Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Oya Eronat, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya ile Cibuti halkı katıldı.

Açılışta Cibuti tarafından Ulusal Meclis Başkanı Muhammed Ali Hamed, Başbakan Abdulkader Kamil Mohamed, Evkaf ve Din İşleri Bakanı Barreh ile Milli Eğitim Bakanı Mustafa Muhammet Mahmut da yer aldı.

Meclis Başkanı Şentop, cuma namazını açılışını gerçekleştirdiği camide kıldı. Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldırdı.

Şentop, açılışın ardından Arta şehrine hareket etti.

Bu arada Şentop, açılış öncesinde Cibuti Limanı ile serbest ticaret bölgesini de ziyaret etti.

CİBUTİ'NİN EN BÜYÜK CAMİSİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te Cibuti ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh'nin, "ülkesinde Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan bir cami görme ve semalarında İstanbul usulü ezanı duyma" isteğini belirtmesi üzerine inşa edilen camide, aynı anda 6 bin kişi ibadet edebilecek.

Cami ve külliye, ülkenin önemli liman kenti olan başkent Cibuti'de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da bulunduğu Salines Ouest Semti'nde deniz doldurularak 13 bin metrekare alana yapıldı.

Osmanlı mimarisi ve sanat anlayışıyla bölgenin önemli ve en büyük simge eser olma özelliğini taşıyan cami ve külliyenin inşası için malzemelerin büyük kısmı Türkiye'den getirildi. Kubbesinin yüksekliği 27, çapı 20 metre olan caminin 46 metrelik iki şerefeli iki minaresi bulunuyor.

HAT SANATININ NADİDE ÖRNEKLERİYLE SÜSLENDİ

Kubbe ve duvarlarında klasik Osmanlı hat sanatının nadide örneklerinin yer aldığı camide, bölgesel özelliklerin yansıtılması amacıyla sade bir üslup tercih edildi. Ana kubbe ve yarım kubbe avizeleri, klasik Osmanlı aydınlatma sanatına uygun olarak tasarlandı.

Bütün kubbeleri kenetli alüminyum levhayla kaplanan caminin, kubbeleri üzerinde yer alan bakır alemleri özel projelendirilerek tecrübeli sanatkarlarca altın varakla kaplandı.

Ahşap işi ve dekorasyonu geleneksel Türk-İslam sanatlarına uygun olarak Türkiye'de üretilen caminin, harim ve mahfil kat zeminlerine, sıcak iklim göz önünde bulundurularak koku yapmayan yün keçeler serildi.