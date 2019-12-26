TBMM Başkanı Şentop: Güvenlik ve özgürlük birbirinin tamamlayıcısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Külliyesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Polis Amirleri Eğitim Merkezi 4’üncü Dönem Mezuniyet Töreni”ne katıldı. Güvenlik ve özgürlükten ödün vermeden mücadeleye devam edilmesi gerektiğini ifade eden Meclis Başkanı Şentop, şunları söyledi: “Güvenlik, özgürlük dengesini kurmadan özlediğimiz günleri yakalayamayız. Türkiye, 15 Temmuz gibi, belki de bir devletin yaşayabileceği en büyük ihanet karşısında bile hukuktan, adaletten, anayasadan taviz vermemiştir. Bizim anlayışımızda özgürlük ve güvenlik birbirinin zıddı değil, birbirinin tamamlayıcısıdır. Devleti korumanın yolu, öncelikle milleti korumaktır.”



112 bin yeni polis



Bakan Soylu ise, eğitimini tamamlayan 2 bin 559 komiser yardımcısına demokrasi ve hukuk devleti mesajı vererek, “Anayasa temel hak ve özgürlüklere en çok siz riayet edin. Hak kavramı üzerinden ortaya koyacağınız her şey tüm dünyaya emsal olacaktır. 15 Temmuz’dan bugüne kadar emniyet teşkilatımıza, 112 bin 208 yeni arkadaşımızı dahil ettik. Bu sayı, aziz milletimizin gücünün ve sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2023, 2053, 2071 hedeflerine olan inancının bir göstergesidir” dedi.



