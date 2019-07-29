29.07.2019 - 13:11| AA
TBMM Başkanı Şentop, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığındaki görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti
Görüşmede, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, AK Parti grup başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bülent Turan, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da hazır bulundu.
Şentop ve beraberindekiler daha sonra Moğolistan Büyük Kurul (Parlamento) Genel Kurul salonunu gezdi.
Çatı katından atılan 2,5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyorİstanbul Esenler’de otizmli kuzeni tarafından 6. kattan atılan 2,5 yaşındaki Yunus bebek yaşam mücadelesi veriyor. Minik çocuğun çatıdan atılarak park halindeki otomobilin üzerine düştüğü feci anlar kameralara yansırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.