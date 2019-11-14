TBMM Başkanı Şentop: Türkiye önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir

Cumhuriyet Üniversitesi’nin akademik yılı açılışı için geldiği Sivas’ta valilik ziyareti çıkışında gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretinde hem ABD Başkanı Trump’la görüşmesi, hem de Ermeni tasarısının ABD Senatosu’nda engellenmesine ilişkin sorularına şu yanıtı verdi:

“Ben çok önemli mesafe alındığı kaanaatindeyim. Bunun ilk neticesi, 1915 olaylarıyla ilgili teklifin gündeme alınmaması, görüşülmemesi olmuş oldu.

Türkiye ile ilgili Avrupa ve ABD’de temel problem bu. Farklı kaynaklardan, Türkiye’nin hasmı olanların beyanlarından Türkiye’yi değerlendirmeye çalışıyorlar ve hepsinde de hatalı sonuçlara vardıklarını görüyoruz. Türkiye’yi Türkiye’den dinlemenin önemli olduğunu her zaman ifade ettik.

Benim de Strazburg’daki temaslarımda da bunu gördüm. Bir takım kanaatleri var ama bu kanaatlerin dayanağı olacak doğru bilgiler yok ellerinde. Bu şekilde olunca gerçekçi politikalar üretmeleri de mümkün olmuyuor. Bu bakımdan Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin konuşma, doğru bilgileri aktarmasının önemli olduğunu görüyorum. Türkiye önemli bir diplomatik başarı elde etmiştir Cumhurbaşkanımızın liderliğinde.”