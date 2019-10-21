TBMM Hayvan Hakları Komisyonu’ndan radikal öneri: Faytonlar kaldırılsın

TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu, taslak raporunu müzakereler sonucunda olgunlaştırdı. Komisyon raporun sonuç bölümündeki öneri sayısını 33’ten 46’ya çıkardı. Milliyet’in daha önce kamuoyuna duyurduğu Pitbull ve deneylerde kullanılan hayvan başlıklarını raporuna ekleyen komisyon, “fayton krizine” yönelik bakış açısını da genişletti.

Düz ve kısa rota

Komisyon daha önce sadece İstanbul Adalar’da faytonların kaldırılmasını sadece turistik amaçlı 30-40 fayton ve 300 at bırakılmasını raporuna yansıtmıştı. Raporun öneriler bölümünde İstanbul-Adalar’a ilişkin öneriler çıkarılırken, genel çözümlere odaklanıldı. Raporda faytonların yüzyıllardır kullanıldığı, tarihi ve kültürel miras değeri taşıdığına vurgulanarak, İstanbul Adalar ve İzmir Kordon gibi bazı noktalarda belirlenecek belli standartlar dahilinde, atlı fayton çalıştırılmasına izin verilebileceği ifade edildi.

Popülasyon kontrolü

Komisyonun son dakika değişikliği ile raporuna eklediği çözüm önerileri ise şöyle:

Popülasyon kontrolü amacıyla öncelikle şehirlerdeki sahipli ve sahipsiz hayvan sayısının, coğrafi olarak dağılımının ve sayısının tespit edilmesi ve buna göre hareket edilmesi, bu sayımın 1 Temmuz 2020 tarihine kadar yapılmalı.

Hayvanlara yönelik işlenen suçlarda hapis cezası getirilen fiiller için uygulanacak cezaların alt sınırı; ertelemeye, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve para cezasına çevrilemeyecek şekilde belirlenmeli.

Apartmanların yanı sıra kamu konutlarında(lojmanlar) hayvan beslenmesini engelleyen düzenlemeler yeniden ele alınmalı.

Kısırlaştırma ve hayvanların korunmasına yönelik diğer uygulamaları gereği gibi yapmayan yerel yöneticilere adli ve idari yaptırım uygulanmalı.

Hayvan bakımevlerinin şeffaf şekilde yönetilmeli, kamerayla izlenmesi mümkün hale getirilmeli.

RTÜK Kanununa istisna getirilerek hayvanlarla ilgili eğitici yayınların zorunlu yayın kapsamında tekrar yayınlanmalı.

Yunuslar gibi deniz memelileri gösteri ve terapi merkezlerinin kurulması yasaklanmalı, mevcut deniz memelisi tesislerine faaliyetlerini sonlandırmak için iki yıllık süre verilmeli.

Ülkemizde kürk hayvanı üretimi ve ithalatı yasaklanmalı.