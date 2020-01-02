TBMM Libya Tezkeresi için toplandı!

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi yeni yılın ilk mesai gününde Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

İktidar, tezkerede Libya'ya asker gönderilmesinin gerekçelerini sıraladı. "Milli çıkarlar için gerekli" vurgusu yapıldı.

TEZKERENİN MECLİS'TEN GEÇMESİ İÇİN ÇOĞUNLUK OYU YETERLİ

AK Parti adına Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, MHP'den de Grup Başkanvekili Erkan Akçay söz alacak.

Konuşmaların ardından Libya tezkeresi oylanacak. Tezkerenin Meclis'ten geçebilmesi için, oturuma katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun evet oyu kullanması gerekiyor.

MHP tezkereye tam destek veriyor. CHP ve İYİ Parti ise "hayır" oyu kullanacak. Saadet Partisi'nin ise "evet" oyu kullanacağı öğrenildi.