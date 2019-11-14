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14.11.2019 - 14:03 | | DHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda RTÜK tartışması!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'e CHP milletvekilleri, Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliğinin düşürülmesi nedeniyle tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine komisyona ara verildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda RTÜK tartışması!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2020 yılı bütçe görüşmelerinde RTÜK'ün bütçe sunumunu yapan Ebubekir Şahin, CHP milletvekillerinin tepkisiyle karşılaştı. CHP milletvekilleri, 'RTÜK TBMM iradesini gasp edemez', 'RTÜK Başkanı kendi başkanlığını düşürsün' yazılı dövizler açarak Şahin'i protesto etti. CHP'li Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliğinin düşürülmesine tepki gösteren CHP milletvekilleri, "TBMM'nin seçtiği birisini alamazsınız. Üç yerden maaş alıyorsunuz. Milletin iradesine saygısızlık yapan birisi burada konuşamaz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

KOMİSYONA ARA VERİLDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sunumunu bitirmek zorunda kalırken, komisyona ara verildi. Verilen arada ise CHP ve AK Parti milletvekilleri tartıştı. CHP'liler, Şahin'e tepkilerini sürdürürken, AK Parti milletvekilleri, CHP'lileri şov yapmakla suçladı. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda RTÜK tartışması

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