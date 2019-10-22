TBMM'de bir ilk! Bugün başladı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk yıl uygulamalarının gözden geçirilmesi sonrası Meclis’te nöbetçi bakan uygulamasına karar verilmişti. Uygulama bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile başladı. Saat 15.00 de Meclis’e gelen Selçuk zemin katta hazırlanan odada yaklaşık 3 saat boyunca milletvekilleriyle görüşüp talep ve önerilerini dinleyecek.