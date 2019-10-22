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22.10.2019 - 15:15 | | Şebnem Hoşgör

TBMM'de bir ilk! Bugün başladı

TBMM'de her hafta için üç, "nöbetçi bakan" uygulaması bugünden itibaren başladı. İlk nöbetçi bakan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk oldu.

TBMM'de bir ilk! Bugün başladı

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk yıl uygulamalarının gözden geçirilmesi sonrası Meclis’te nöbetçi bakan uygulamasına karar verilmişti. Uygulama bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile başladı. Saat 15.00 de Meclis’e gelen Selçuk zemin katta hazırlanan odada yaklaşık 3 saat boyunca milletvekilleriyle görüşüp talep ve önerilerini dinleyecek.

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