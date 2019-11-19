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19.11.2019 - 13:07 | | Önder Yılmaz/ ANKARA

TBMM'de sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

TBMM'de sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi
TBMM'de sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi
TBMM'de sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi
TBMM'de sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te grup toplantısının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Sürpriz geçen görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

TBMMde sürpriz görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

TBMMde sürpriz görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

TBMMde sürpriz görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

TBMMde sürpriz görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

TBMMde sürpriz görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

Ülkenin en büyük uyuşturucu laboratuvarına baskınRusya Polis Teşkilatı, başkent Moskova'nın banliyösünde faaliyet gösteren uyuşturucu laboratuvarına baskın düzenledi. Uyuşturucu üretiminde bulunan 3 Ukraynalı kimyager, laboratuvar organizatörü ve kurye gözaltına alındı. Laboratuvarın, son yıllarda ortaya çıkarılan en büyük uyuşturucu laboratuvarı olduğu belirtildi.
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