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01.09.2019 - 07:50

TBMM’nin Aşağı Ayrancı giriş kapısı yenileniyor

TBMM’nin, Çankaya ve Dikmen giriş kapılarından sonra üçüncü büyük kapısı olan Aşağı Ayrancı giriş kapısı adeta 5 yıldızlı modern bir yapıya kavuşuyor.

TBMM’nin Aşağı Ayrancı giriş kapısı yenileniyor

 

Böylece, Güvenlik Caddesi üzerindeki giriş kapısı, “gecekondu” görünümünden kurtulmuş olacak.

Meclis yönetimince, bu kapıda 24 saat görevli güvenlik güçlerinin rahat ve huzurlu çalışmaları için hazırlattığı projede yapılacak yeni bina, iki kat ve her bir kat 500 metre kareden toplam bin metrekare olacak şekilde planlandı. Bina, eski prefabrik yapının karşısına inşa edilecek. Binanın kazı çalışmalarına da önceki gün başlandı.

Yeni binada yemekhane salonu, dinlenme odaları, oturma ve özel dolapların olduğu giyinme-soyunma odaları, banyo bölümleri, korunaklı nöbet yerleri, giriş yapan ziyaretçiler için bekleme salonu olacak. Giriş kapısı içeri çekilerek, sabah saatlerinde caddeye taşan araç trafiği de önlenecek. Bina ve giriş kapısı yeni teknoloji elektronik sistemle donatılacak. İnşaatın yaklaşık 5 ayda tamamlanacağı belirtildi.

Milliyet, bir süre önce “Kapı alarm veriyor” başlığıyla verdiği haberde; prefabrik yapısı, depremlerde kullanılan konteyner soyunma odaları ve burada görev yapan güvenlik güçleri için hiçbir koruma kalkanının olmayışını gündeme getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.
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