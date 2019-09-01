TBMM’nin Aşağı Ayrancı giriş kapısı yenileniyor

Böylece, Güvenlik Caddesi üzerindeki giriş kapısı, “gecekondu” görünümünden kurtulmuş olacak.

Meclis yönetimince, bu kapıda 24 saat görevli güvenlik güçlerinin rahat ve huzurlu çalışmaları için hazırlattığı projede yapılacak yeni bina, iki kat ve her bir kat 500 metre kareden toplam bin metrekare olacak şekilde planlandı. Bina, eski prefabrik yapının karşısına inşa edilecek. Binanın kazı çalışmalarına da önceki gün başlandı.

Yeni binada yemekhane salonu, dinlenme odaları, oturma ve özel dolapların olduğu giyinme-soyunma odaları, banyo bölümleri, korunaklı nöbet yerleri, giriş yapan ziyaretçiler için bekleme salonu olacak. Giriş kapısı içeri çekilerek, sabah saatlerinde caddeye taşan araç trafiği de önlenecek. Bina ve giriş kapısı yeni teknoloji elektronik sistemle donatılacak. İnşaatın yaklaşık 5 ayda tamamlanacağı belirtildi.

Milliyet, bir süre önce “Kapı alarm veriyor” başlığıyla verdiği haberde; prefabrik yapısı, depremlerde kullanılan konteyner soyunma odaları ve burada görev yapan güvenlik güçleri için hiçbir koruma kalkanının olmayışını gündeme getirmişti.