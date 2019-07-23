23.07.2019 - 02:38| AA
TBMM'nin tatil kararı Resmi Gazete'de
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan kararda, TBMM'nin 19 Temmuz Cuma gününden başlamak ve 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 18 Temmuz tarihli 105'inci birleşiminde karar verildiği belirtildi.
Trump: 10 milyon insanı öldürmek istemiyorumABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Afganistan'da savaşmak istesek bu savaşı bir haftada kazanırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum. Afganistan o durumda yeryüzünden silinirdi. Böyle bir savaş 10 günde biterdi ancak bu yolu seçmek istemiyorum." dedi.