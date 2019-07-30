‘Tek adaylı seçim yapalım’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin il ve ilçe başkanlarının belirleneceği kongrelere “üzerinde uzlaşma sağlanan” tek adayla gidilmesini istedi. Kılıçdaroğlu’nun CHP’de yeniden “kavgalı” kongrelerin yaşanmasını engellemek, “kucaklaşmayı sağlamak” ve genel seçimlere giden süreçte “uzlaşıya zorlamak” için bu hamleyi yaptığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu, partisinin Afyonkarahisar’daki Belediye Başkanları Çalıştayı’nın son gününde yaptığı konuşmada, Şubat 2020’de yapılması planlanan olağan kurultay sürecine ilişkin olarak da dikkati çeken mesajlar verdi. Kılıçdaroğlu’nun basına kapalı konuşmasında, yerel yönetimler ve parti örgütü arasında bir “rekabet” yaşanmaması gerektiğini söyleyerek, “Belediye örgütü, örgüt belediyeyi yönetmesin” mesajını verdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun, belediye başkanlarına da “ilçe ve il başkanlığı kongrelerinde taraf olmayın” uyarısında bulunduğu bildirildi.

Kılıçdaroğlu, partisinin il ve ilçe başkanlığı kongrelerinde de bir “uzlaşma” aranması gerektiğini ifade etti. Kritik genel seçimlere giden süreçte parti içinde “kavgalı” kongreler yaşanmasını ve yeni “küskünler” oluşmasını istemeyen Kılıçdaroğlu’nun, “Önümüzdeki dönemde bir uzlaşmayı kucaklaşmayı sağlamak için kongrelere tek adayla gidelim” dediği bildirildi. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasının duyulmasının ardından parti örgütünden “Genel Merkez’in belirleyeceği ismin tek aday olarak ilan edileceği” yorumu üzerinden tepkiler gelmeye başladı.

Atama olmayacak

Ancak parti kurmayları, Milliyet’e yaptığı açıklamada, sürecin bu şekilde yönetilmeyeceğini anlattı. Kurmaylar, “Her ilçenin, her ilin kendine özgü dinamikleri var. Biz partililerimizle konuşarak, kırgınlıkları küskünlükleri bir kenara bırakarak, partinin yerel seçim başarısını daha yukarıya taşıyacak bir çalışma yapmak istiyoruz. Zaten 81 ilin 970 ilçenin hepsinde bu uygulama olmayacaktır. Bu sadece genel başkanımızın bir niyet beyanıdır. Yani biz örgütü uzlaşmaya zorlayacağız. O yüzden ‘atama yapılacak’ algısı asla doğru değil” dedi. Edinilen bilgilere göre, Şubat 2020’de yapılması planlanan olağan kurultay takvimi kapsamında il ve ilçe kongrelerinin de eylül ya da ekimde başlatılması planlanıyor.

Teşekkür turuna çıkıyor

Türkiye genelinde 11’i büyükşehir, 10’u il olmak üzere toplam 251 belediye kazanan CHP, Afyonkarahisar’da düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı’nda yeni yol haritasını belirledi. Bu kapsamda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler kapsamında “teşekkür” ziyaretlerine başlıyor. Daha önce Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerini ziyaret edip Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na tebriklerini ileten Kılıçdaroğlu’nun bazı il ve ilçelere yapacağı ziyaret programı netleşiyor. Kılıçdaroğlu ilk ziyaretlerini AK Parti’den alınan Artvin ve Ardahan’a yapmaya hazırlanıyor. CHP lideri 2-3 Ağustos’ta Artvin’de Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Ardahan’da Faruk Demir ile bir araya gelecek, başkanları tebrik edip, vatandaşlarla buluşacak. Kılıçdaroğlu’nun, Ardahan Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl 18’incisi düzenlenen Ulusal Kültür ve Bal Festivali’ne de katılması bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun ağustos ayı ziyaret planlamasının sürdüğü belirtiliyor. ANKARA Milliyet