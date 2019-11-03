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03.11.2019 - 16:35 | | AA

Temel Karamollaoğlu yeniden genel başkan oldu

Saadet Partisi 7. Olağan Kongresi'nde, oy kullanan 965 delegenin 962'sinin oyunu alan Temel Karamollaoğlu yeniden genel başkan seçildi

Temel Karamollaoğlu yeniden genel başkan oldu

Ankara Spor Salonu'ndaki kongrede, kayıtlı 965 delegenin tamamı oy kullandı. Üç oyun geçersiz sayıldığı seçimde tek aday olan Karamollaoğlu, geçerli 962 oyun tamamını alarak tekrar genel başkan oldu. 

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Karamollaoğlu, partisince Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 7'nci  Olağan Kongre'de salondakilere hitap etti.

Milli Görüş hareketinin siyaset sahnesine çıkışının 50'nci yılı  olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, 50 yıl önce olduğu gibi bir kez daha kolları  sıvayarak işe koyulduklarını anlattı.

Bugünün 3 Kasım olmasının bir başka önemi daha olduğunu vurgulayan  Karamollaoğlu, 3 Kasım 2002'de milletin AK Parti'ye müreffeh, güçlü, özgür, öncü,  adaletin hakim olduğu bir Türkiye için oy verdiğini dile getirdi.

Ekonomiden ekolojiye, adaletten demokrasiye, tarımdan sanayiye,  eğitimden dış politikaya sürekli savrulan bir Türkiye olduğunu ileri süren  Karamollaoğlu, "3 Kasım 2002 AK Parti'nin iktidara gelişinin ilk günü olmuştu ama  3 Kasım 2019 da iktidardan ayrılışının tescillendiği gün olarak tarihe  geçecektir. Çünkü AK Parti miadını doldurmuştur. Ne yazık ki Türkiye'ye  verebileceği hiçbir şey kalmamıştır." diye konuştu.

Gelecek 50 yılı yine Milli Görüşçülerin inşa edeceğini iddia eden  Karamollaoğlu, "Saadet Partisi, siyaseti mevki ve makam için değil, Allah rızası  için yapan, tertemiz bir kadronun adıdır. Bu kadro kimseye tuzak kurmaz, kumpas  yapmaz. Kimseyle gizli kapalı kapılar ardında işler çevirmez. Bu kadronun tek bir  derdi vardır, o da bu ülkeye, bu millete olan aşkıdır, sevdasıdır." ifadelerini  kullandı.

"BİZ AK PARTİ'Yİ DEĞİL YANLIŞ POLİTİKALARI ELEŞTİRİYORUZ"

"Biz AK Parti'yi değil yanlış politikaları eleştiriyoruz." diyen  Karamollaoğlu, Saadet Partisinin hiçbir partinin hasmı veya düşmanı olmadığını  aktardı.

Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"50 yıl boyunca milletin inancıyla, değerleriyle mücadele edenlere  nasıl karşı çıktıysak, bugün de milletin inancını istismar edenlere karşı  çıkıyoruz. 50 yıl boyunca halkın değil tankın yanında duranlara nasıl karşı  çıktıysak bugün de halkın değil rantın yanında duranlara karşı çıkıyoruz. 50 yıl  boyunca milletin kaynaklarının bir avuç mutlu azınlığa aktarılmasına nasıl karşı  çıktıysak bugün de milletin imkanlarının bir avuç yandaşa aktarılmasına karşı  çıkıyoruz. 50 yıl boyunca milletin iradesine ipotek koymaya kalkan laikçi,  dayatmacı vesayet anlayışına nasıl karşı çıktıysak, bugün de 'vesayeti  kaldıracağız' diyerek iktidara gelip kendi kişisel vesayetlerini kurmaya  kalkanlara karşı çıkıyoruz. Bundan sonra da karşı çıkmaya devam edeceğiz."

"YENİ BİR TOPLUMSAL SÖZLEŞME İMZALAYALIM"

Türkiye'nin yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu belirten  Karamollaoğlu, geçmişte herkesin hatalarının olduğunu, bu hatalardan ders çıkarıp  el birliğiyle, mutlu ve müreffeh bir gelecek oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Temel Karamollaoğlu, "Bütün partilere sesleniyorum, gelin bunun için  yeni bir toplumsal mutabakat sağlayalım, ülkemizi bir rövanş cumhuriyeti olmaktan  kurtaralım. İhtilaflarımızın, hırslarımızın kör karanlığında kaybolmak yerine,  ittifaklarımız üzerinden yeni bir toplumsal sözleşme imzalayalım. Hep birlikte  yeni bir gelecek inşa edelim." dedi.

Karamollaoğlu, Saadet Partisi olarak milletin tüm farklılıklarıyla  beraber, etrafında buluşabileceği yeni bir toplumsal sözleşme teklif ettiklerini  söyledi.

Her türlü oligarşiyi ve tahakkümü reddettiklerini aktaran  Karamollaoğlu, "Saadet Partisi, dinin siyaset tarafından bir araç olarak  kullanılmasına da laiklik adı altında dini özgürlüklerin yok edilmesine de  karşıdır." dedi.

Saadet Partisi Türkiyesi'nde, hiç kimsenin ırkından, cinsiyetinden,  dilinden, dininden, mezhebinden, ideolojisinden dolayı suçlanmayacağını, hiç  kimseye ayrımcılık yapılmayacağını belirten Karamollaoğlu, şiddete başvurmadığı  sürece her düşüncenin örgütlenme hakkına sahip olacağını, bu hakkın hiçbir  şekilde engellenmeyeceğini kaydetti.

Yeniden büyük Türkiye'nin Saadet Partisi öncülüğünde, hep birlikte  kurulmasının ve gelecek nesillere emanet edilmesi gerektiğinin altını çizen  Karamollaoğlu, kardeşçe yaşanılan bir ülke inşa edeceklerini, yönetimde ehliyet  ve liyakatı esas alacaklarını, emanete ihanet etmeyeceklerini, kutuplaşmaya  fırsat vermeyeceklerini, adaleti tesis edeceklerini anlattı.

Kürt meselesini hak ve adalet ekseninde çözeceklerini dile getiren  Karamollaoğlu, "Türk'ün Kürt diye, Kürt'ün Türk diye bir sorunu yoktur.  Sorun  milletimizde değil, bu milleti bölmeye, ayrıştırmaya çalışan her türlü ırkçı  yaklaşım ve politikalardadır." dedi.

Temel Karamollaoğlu, huzur ve barışın kan dökerek değil, ter ve dil  dökerek tesis edilebileceğini aktardı.

Kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsediklerine değinen Karamollaoğlu,  üreten ve hakça bölüşen bir ekonomik sistem kuracaklarını, vergide adaleti  sağlayacaklarını dile getirdi.

Partinin Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan ise partinin 50'nci yılının  kutlandığını, Milli Görüş hareketinin dimdik duran dava insanlarıyla yeni bir 50  yıl için besmele çektiğini vurguladı.

Yeniden yola koyulmanın ülke, insanlık için mücadele etmenin  heyecanını yaşadıklarına dikkati çeken Kutan, "Bu kongreyle yeni bir dönem  başlıyor. Milli Görüşçüler köklerinden kopmadan geleceğe koşarlar. Biz de makam  değil hizmet yarışı vardır. Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünyayı bir an  evvel kurmanın heyecanı vardır." ifadelerini kullandı.

İDRİS NAİM ŞAHİN GİK'TE

Kongreye, eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ile eski  İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü  Faik Öztrak, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu,  Parlamentolararası Birlik Türkiye Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili  Ravza Kavakcı Kan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hak-İş Genel  Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkan Ali Yalçın ve çok sayıda partili  katıldı.

Öte yandan, İdris Naim Şahin de partinin Genel İdare Kurulu (GİK) asil  üyeleri arasında yer aldı.

Yeni parti programının oylamaya sunulduğu kongrede, Milli Görüş  hareketinin 50 yıllık siyasi hafızası, Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin göz  önünde bulundurularak hazırlandığı parti programı ve hareketin gelecek 50 yıl  vizyonu kongrede anlatıldı.

Ayrıca "Gelecek Saadet ile Gelecek" sloganıyla yapılan kongrede aynı  isimle hazırlanan yeni parti şarkısı da dinletildi.

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