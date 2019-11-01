Temsilciler Meclisi kararına tepki: Türk-ABD ilişkilerine zarar verecek hamle

Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, ABD’nin 1915 olaylarını “soykırım” olarak değerlendiren tasarıyı kabul etmesine yönelik yaptığı değerlendirmede 1980’den bu yana sıklıkla Temsilciler Meclisi’ne gelen tasarının birden bire geçmesinin nedeninin Türkiye’nin Suriye’de terör örgütlerine karşı gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar olduğunu söyledi. Karara ilişkin TBMM’deki bildirinin Meclis Başkanlığı Tezkeresi olarak Genel Kurul’a sevk edildiğini belirten Şentop, “TBMM’nin tavrını çok net ve güçlü şekilde ortaya koyan bir karardı. Bütün siyasi partilerden destek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye’nin pozisyonunu ifade eden ve ABD Temsilciler Meclisi’nde alınan kararı tanınmadığını, bir hukuki kıymetinin olmadığını ortaya koyan bir içerikteydi” dedi.