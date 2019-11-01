MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetTemsilciler Meclisi kararına tepki: Türk-ABD ilişkilerine zarar verecek hamle
01.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Temsilciler Meclisi kararına tepki: Türk-ABD ilişkilerine zarar verecek hamle

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “ABD Temsilciler Meclisi’nin almış olduğu kararın çok bir ehemmiyeti yok. Ancak Türkiye-ABD ilişkilerine zarar verecek bir hamle olduğunu ifade etmek isterim” dedi.

Temsilciler Meclisi kararına tepki: Türk-ABD ilişkilerine zarar verecek hamle

Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şentop, ABD’nin 1915 olaylarını “soykırım” olarak değerlendiren tasarıyı kabul etmesine yönelik yaptığı değerlendirmede 1980’den bu yana sıklıkla Temsilciler Meclisi’ne gelen tasarının birden bire geçmesinin nedeninin Türkiye’nin Suriye’de terör örgütlerine karşı gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar olduğunu söyledi. Karara ilişkin TBMM’deki bildirinin Meclis Başkanlığı Tezkeresi olarak Genel Kurul’a sevk edildiğini belirten Şentop, “TBMM’nin tavrını çok net ve güçlü şekilde ortaya koyan bir karardı. Bütün siyasi partilerden destek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye’nin pozisyonunu ifade eden ve ABD Temsilciler Meclisi’nde alınan kararı tanınmadığını, bir hukuki kıymetinin olmadığını ortaya koyan bir içerikteydi” dedi. 

6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon!

Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon!

Kandil ve Haftanin'de teröristlere SİHA darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Kandil ve Haftanin'de teröristlere SİHA darbesi! Etkisiz hale getirildiler

HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Turabi War of the Worlds yarışmasından çekildi! Turabi Çamkıran kimdir?

Turabi War of the Worlds yarışmasından çekildi! Turabi Çamkıran kimdir?

Sıradaki Haber