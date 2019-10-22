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HaberlerSiyaset"Terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur"
22.10.2019 - 20:30 |

"Terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin iş birliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir” dedi.

"Terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden terörle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu. Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği sayesinde tarihi bir diplomatik başarı elde edilmiştir. Terörle mücadelemiz, dost ve müttefik ülkelerin iş birliğiyle sürdürülerek neticelendirilecektir. Bölücü terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur.”

Terör örgütünün devletçik projesi tarih olmuştur

 

 

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