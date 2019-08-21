‘Teröre müsamaha bekleyenler yanılırlar’

Soylu, “Türkiye, belediyeler üzerinden özellikle terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldı. Buna kurallar, anayasa, belediye kanunları bir cevap verdi, ‘Bir daha bunu tekrarlamayın’ dedi. Fakat hem demokrasiye hem hukuka halel getirmek isteyenler, kelimenin tam anlamıyla devlete kafa tutmaktadırlar. Demokrasiyi istismar etmektedirler, milletin helal oylarına, temiz oylarına leke sürmektedirler” diye konuştu.

Son derece yanlış

Soylu “Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılırlar. Terörü ve terörizmi özellikle halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara da devletin, kuralların, hukukun ve anayasanın sessiz kalmasını beklemek son derece yanlıştır” dedi.

Soylu, dün akşam televizyonda katıldığı programda ise kayyum atama kararına ilişkin, alınan kararın siyasi bir karar olmadığını, hukuk çerçevesi içinde alınan idari bir karar olduğunu kaydetti. 3 belediye başkanı hakkında terör örgütüne yardım etmek, terör propagandası yapmak ve üye olmaktan soruşturma ve kovuşturma olduğunu dile getiren Soylu, “Bir tanesi çıkıp da ‘ben terör örgütünün üyesi değilim’ dedi mi? Hiçbirinden bir ses çıkmadı hala, çıkamaz da... Anayasanın 127. Maddesinin bize verdiği yetkiyle, terör örgütüyle bağlantısını gördüğümüz zaman bununla ilgili suç duyurusu yaparız. Bana, ‘bir tehdit görüyorsan bunu şu çerçeve içinde açığa alabilirsin’ diyor. Terörle iltisakını bulup, aldığınız andan itibaren oradaki yapı tamamen sizin geçici bir başkanvekili atamanızı getiriyor. Bir vali, kaymakam veya dışarıdan birini atayabilirsiniz” dedi.

Bomba yakaladık

Soylu, şöyle devam etti: “Biz bu gece Türkiye’nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa’dan çıkarken yakaladık. Bundan bir hafta önce onun tam 4 katı büyüklüğündeki bir bombayı daha yakaladık. Yılbaşından bugüne 160 önemli olayı engelledik. Bunlardan bir tanesi gerçekleşmiş olsaydı uluslararası problem haline gelecekti. Diyarbakır, Vanlı ve Mardinli kardeşlerimiz, ‘biz bunların ne yaptıklarını biliyoruz, hizmeti ilk kez bu kayyumlarla yaşadık’ diyorlar.”

ABD teröristlerle görüştü

Soylu, “Bundan 14 gün önce Suriye’nin bir tarafında bizim kırsalda bitirdiğimiz MLKP ile Amerikalılar görüştü. Ne görüştüklerini biliyoruz. Ne görüştükleri de bize kalsın. Hem de kimle... İsim isim, kimlerle... Biz devletiz ve bunları bilmek zorundayız” dedi.