MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSiyasetTerörle mücadelede kararlılık mesajı: Kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürmektedir!
07.10.2019 - 07:14 | | AA

Terörle mücadelede kararlılık mesajı: Kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürmektedir!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İstiklalimiz ve istikbalimiz için teröre karşı mücadelemiz sınırlarımız içinde de dışında da kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı: Kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürmektedir!

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek şunları kaydetti:

"İstiklalimiz ve istikbalimiz için teröre karşı mücadelemiz sınırlarımız içinde de dışında da kesintisiz ve tavizsiz şekilde sürmektedir. Bu mücadelenin asli unsuru terörü kaynağında kurutma stratejisidir. Barışı ve huzuru tam olarak tesis edene dek mücadelemiz devam edecektir."

Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ağrı'da dehşet! Boşandığı eşini ve kızını öldürdü

Ağrı'da dehşet! Boşandığı eşini ve kızını öldürdü

Hakan Ural kimdir, kaç yaşında?

Hakan Ural kimdir, kaç yaşında?

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa saat kaçta başlıyor?

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa saat kaçta başlıyor?

On Numara çekilişi saat kaçta? 7 Ekim On Numara çekiliş sonuçları...

On Numara çekilişi saat kaçta? 7 Ekim On Numara çekiliş sonuçları...

Sıradaki Haber