Terörle mücadelede Türkiye’yi destekleyin

Kitapçığa yazılan önsözde, Türkiye’nin NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip olmasının NATO’nun yapısal ve işlevsel önemini artırdığı belirtilerek “Elinizde bulunan kitapçık ile birlikte, NATO’nun kuruluş sürecini ve temel misyonunu tekrar hatırlatma gereği duyduk. NATO’yu var eden ‘Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için’ ilkesini tekrar hatırlamanın tam zamanıdır” denildi.



Kitapçıkta, ittifak üyesi ülkelerin Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin olumsuz açıklamalarının ittifak ruhunu zedelediği belirtildi. Kitapçıkta, “Tüm müttefiklerin, terörizme karşı ittifak ruhuna uygun biçimde hareket etmesi, savunma sanayi alanındaki iş birliği ve satın alma taleplerine yaklaşımın gözden geçirilmesi, üye ülkelerin üst düzey yetkililerinin, Türkiye’nin terörle mücadelesini iç siyasetin konusu yapmaması, terör örgütü PKK/YPG’ye karşı mücadelede Türkiye’ye destek olmaları, üye ülkelerin kendi sınırları içindeki PKK/YPG ve FETÖ terör yapılanmalarına müsaade etmemeleri, PKK/YPG ve FETÖ terör örgütü üyelerinin Türkiye’ye iadesi” istendi.



Kitapçıkta, Türkiye’nin bundan sonra da NATO bağlamında tüm ödevlerini fazlasıyla yerine getireceği belirtilerek, “Aynı şekilde, tüm müttefiklerin bu tavırla hareket etmesini beklemek Türkiye’nin hakkıdır” denildi.



Erdoğan ailesinin kökleri de anlatılıyor



Güneysu’nun kitabı yazıldı







Rize’nin Güneysu ilçesinin tarihinin anlatıldığı “Güneysu Seyahatnamesi” kitapta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesinin kökeninin Orta Asya’ya dayandığı ve yöreye Kafkasya üzerinden geldikleri belirtildi. Rize Araştırmaları Vakfı, Murat Ümit Hiçyılmaz’ın “Güneysu’dan Potomya’ya yolculuk” üst başlığıyla basılan “Güneysu Seyahatnamesi” adlı kitabını yayımladı. Kitapta Rize’nin Güneysu ilçesinin tarihi anlatılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aile geçmişine ilişkin bilgiler de yer aldı. Erdoğan ailesinin kökeninin Orta Asya’ya dayandığı ve yöreye Kafkasya üzerinden geldikleri kitapta belirtildi. Hiçyılmaz, “Güneysu Seyahatnamesi’nde Cumhurbaşkanımızın köyünü ve atalarını da araştırma imkanımız oldu. Önemli bilgilere ulaştık. “Kayıtlara göre 1515 ile 1550 arasında Güneysu eski adıyla Potomya ve Salarha Vadisi, bir ilki yaparak Müslüman olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ailesi, eski adıyla Pulihoz köyündeki o zamanki Bakatoğlu, Delibaltaoğlu, Davutoğlu ve Kabaosmanoğlu soy isimleriyle yaşamaktaydı. Bu dört kalabalık aile, bir aileden gelmedir. Kayıtlara göre 450 ile 500 yıl o vadide köklü bir aile olduğunu tespit ettik” diye konuştu.