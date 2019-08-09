Teşkilatta değişim rüzgârları esecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında salı günü gerçekleşen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Parti’nin 18. kuruluş yıldönümü kutlamalarına ilişkin son çerçeve çizildi. AK Parti’nin kongre sürecinin de masaya yatırıldığı toplantıda

Kaz Dağları’ndaki altın arama faaliyetleri de konuşuldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Kaz Dağları konusunda sunum yaptı.

AK Parti MYK toplantısı genel merkezde yapıldı. 2 saat 40 dakika süren toplantıda AK Parti’nin 18. kuruluş yıldönümü kutlamaları için hazırlanacak afiş, broşür, pankart ve Genel Merkez tarafından düzenlenecek kuruluş yıldönümü kokteyli görüşüldü. AK Parti’nin kuruluş yıldönümü olan 14 Ağustos’un bayrama denk gelmesi nedeniyle, programın 1 hafta kadar ertelenebileceği belirtildi.

Davet listesi

1. yıl kutlamasına hangi isimlerin davet edileceği de merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde AK Parti’nin kurucular listesi güncellenerek milletvekillerine ve teşkilata gönderilmişti. Yeni listede 68 kişilik kuruldan altı kişinin istifa ettiği, dört kişinin ihraç edildiği ve dört kişinin de vefat ettiği bilgisi yer almıştı. Böylece yeni listede Ali Babacan, İdris Naim Şahin, İsmail Tatlıoğlu, Mehmet Nail Berzek, Mehmet Yaşar Öztürk, Mustafa Öztürk, Yaşar Yakış, Mehmet Gazioğlu, Fatma Ünsal, Erdal Öner’in isimlerine yer verilmemişti. Dolayısıyla etkinlikte bu isimlere davet gönderilmeyecek. Davetli listesinde Kurucular Kurulu üyeleri, AK Parti Genel Merkez teşkilatı ve AK Partili milletvekilleri yer alacak.

Kongre süreci

MYK toplantısında AK Parti’nin kongre süreci de masaya yatırıldı. Kongre konsepti, slogan ve görsellerin üzerinde çalışmaya başlayan parti teşkilatının 23 Ağustos’ta yapılacak MKYK’nın ardından süreci başlatacağı öğrenildi. Delege listesinin eylül ayında askıya çıkması, yılın sonuna doğru önce beldeler, daha sonra ilçeler, iller ve Genel Merkez kongrelerinin yapılması, Olağan Büyük Kongre’nin 2020 yılının sonu ya da 2021 yılının başında yapılması planlandı. Yeni dönemde kongre ile il ve ilçe teşkilatlarında en az yarı yarıya bir değişim bekleniyor.

Kaz Dağları için sunum yapıldı

AK Parti MYK’nın en önemli gündemlerinden birini de Kaz Dağları bölgesinde gerçekleştirilen altın arama faaliyetleri ve kamuoyunda oluşan tepkiler oluşturdu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a konuyla ilgili kapsamlı birer sunum yaptı. Toplantıda, Kaz Dağları’nda bugünkü faaliyetlerin yapılabilmesini sağlayan izinlerin 2001’de AK Parti’nin kuruluşundan bile önce verildiği, bölge halkının mevcut maden faaliyetinden rahatsız olmadığı aksine bölgeye yapılan yatırımdan ve istihdam alanı yaratılmasından memnun oldukları, basına yansıyan eylemlerin bölgeye dışarıdan getirilen kişiler tarafından yapıldığı bilgisi verildi.

Ayrıca çıkarılacak madenin belli bir yüzdesinin Merkez Bankası rezervine aktarılacağı bilgisi de parti teşkilatı ile paylaşıldı. Erdoğan’ın toplantıda “Yanlış yapılan bir şey varsa AK Parti’nin duyarsız kalması mümkün değil. En çevreci parti biziz” dediği ve Çevre Bakanlığı’nın Kaz Dağları bölgesindeki çalışmayı aşama aşama takip etmesi talimatını verdiği öğrenildi.