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15.12.2019 - 07:50 | | AYKUT YILMAZ Ankara

‘Tıbbi hizmetleri bakanlık verecek’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genel Kurul’da, bakanlığının 2020 yılı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, özetle şöyle konuştu:

‘Tıbbi hizmetleri bakanlık verecek’

TAAHHÜT YOK: Şehir hastanelerinde hasta garantisi verildiği iddiaları gerçek dışı. Herhangi bir taahhüt söz konusu değil.

YARISINDAN GERİ ALINDI: Yeni dönemde özellikle tıbbi hizmetleri yüklenici tarafından vermemeyi daha çok Sağlık Bakanlığınca vermeyi planlıyoruz. Bu çerçevede Kemoterapi ilaç hazırlama yanında fizyoterapi ve TPN gibi diğer tüm tıbbi hizmetler doğrudan Bakanlığımızca sunulacak. Yüklenici firmalarla imzalanan mutabakatlarla tüm tıbbi hizmet sunumları yarısından geri alındı. Diğerleriyle de mutabakat sağlandı.

Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.
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